]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В Египте обнаружена гробница эпохи Птолемеев с коллекцией мумий животных

11:13 7.04.2019

Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта, сообщает ТАСС

"Это одна из самых удивительных находок в этом районе", - рассказал журналистам генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири. По его словам, прекрасно сохранившиеся настенные росписи со сценами из жизни богов даже спустя два тысячелетия не утратили яркости красок.

Уходящая под землю гробница с многочисленными внутренними помещениями, по словам специалистов, принадлежала высокопоставленному чиновнику той эпохи по имени Туту. Предположительно, его мумия была обнаружена в одном из склепов.

В гробнице установлено два саркофага, и, как считают ученые, второй предназначался для его супруги. Но склеп был пуст, других человеческих мумий в захоронении не найдено.

Фото и видео со страницы Ministry of Antiquities в Facebook

Темы: Египет, Научные исследования и открытия в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.04.2019, 16:20
Гость: Лом

Истину глаголешь
07.04.2019, 14:47
Гость: Muromaa

Почему под Москвой не нашли ни одной мумии? Пускай даже финской.
07.04.2019, 12:28
Гость: XeX

Если честно - выглядит как археологический фейк, сделнный на скорую руку для привлечения туристов (пару сот тысяч лохов в год неплохо пополнят местный бюджет). Краски так после 2000 лет выглядеть не могут, мумию положили на стол с простынкой, мажут какими-то кисточками - смИшно. Если бы ее нашли в оригинальном саркофаге - ее даже двигать сначала нельзя - она может расспаться в прах. А они ее уже на стол водрузили, но стол почему-то в стол поставили в самой гробнице - абсурд полный! А где оригинальный саркофаг? Ага, еще сделать не успели... Правительтво Египта занимается такими фейками в пром. масштабах с середины 20 века. Но самые первые фейки делали французы с англичанами.
Все комментарии (4)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.