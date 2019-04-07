В Египте обнаружена гробница эпохи Птолемеев с коллекцией мумий животных

11:13

Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта, сообщает ТАСС.

"Это одна из самых удивительных находок в этом районе", - рассказал журналистам генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири. По его словам, прекрасно сохранившиеся настенные росписи со сценами из жизни богов даже спустя два тысячелетия не утратили яркости красок.

Уходящая под землю гробница с многочисленными внутренними помещениями, по словам специалистов, принадлежала высокопоставленному чиновнику той эпохи по имени Туту. Предположительно, его мумия была обнаружена в одном из склепов.

В гробнице установлено два саркофага, и, как считают ученые, второй предназначался для его супруги. Но склеп был пуст, других человеческих мумий в захоронении не найдено.

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