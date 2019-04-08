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Операторы связи и ФСБ испугались внедрения встроенных сим-карт в России

15:34 8.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Операторы МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» выступили против внедрения в России встроенных сим-карт (eSim). По их мнению, данная технология может привести к ценовым войнам, так как позволяет подключиться к сотовой сети без физической сим-карты.

По информации РБК, российские операторы обеспокоены вероятным обострением конкуренции и, как следствие, сокращением выручки, из-за внедрения технологии. При этом отмечается, что сейчас перед ними стоит задача создавать инфраструктуру под «закон Яровой», а также инвестировать в развитие новых российских разработок (5G и «интернет вещей»). 

«eSim избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические sim-карты. Это увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и снизит барьеры входа на рынок для зарубежных вендоров, таких как Apple и Google, которые смогут предложить услуги сотовой связи по ценам значительно ниже рыночных», - отметил источник РБК.

Кроме того, eSim позволяет легко переходить от одного оператора связи к другому, что может привести к ценовым войнам между поставщиками услуг мобильной связи.

Напомним, eSIM представляет собой интегрированную в устройство микросхему. Для подключения к сети необходимо просто скачать приложение выбранного оператора или отсканировать QR-код. При этом технология позволяет менять тарифы и сеть без посещения салона связи и приобретения физической сим-карты.

В настоящее время eSIM используется в новых моделях iPhone и смартфонах Google, планшетах, а также «умных» часах Apple, Samsung и Huawei. Сейчас технология работает в 24 странах.

Отметим, что позицию операторов также поддерживают в ФСБ, так как технология не поддерживает российское шифрование и, как следствие, затрудняет применение отечественной криптографии в этом продукте.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 22:07
Гость: Скептик

""...затрудняет применение отечественной криптографии..."
Этак скоро какая-нибудь Озимая придумает закон, по которому я за неделю до звонка должен буду план-конспект разговора на утверждение в "органы" сдавать?
Или, как царь-батюшка Петр Алексеевич требовал, докладывать за полчаса до пожара?
Или за сутки до аппендицита?
08.04.2019, 21:25
Гость: Макар

Очень верно подмечено...
08.04.2019, 20:16
Гость: 1

Главное Пу открыл иностранный завод (Мерседес в Подмосковье). А то что там Наши заводы загибаются, это уже их не волнует. Больше закроется наших - больше откроют импортных.
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