Япония опубликовала подробности программы покорения Луны

18:56

Ученые намерены максимально автоматизировать процесс построения базы на Луне, почти исключив участие человека

На сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) появилась информация о программе покорения Луны, из которой следует, что ученые хотят максимально автоматизировать этот процесс, почти исключив участие человека.

Проект является результатом коллаборации нескольких крупных предприятий - JAXA, Kajima Corporation (одна из ведущих строительных фирм Японии) - и трех университетов: Технологического института Сибаура, Университета электрокоммуникаций и Киотского университета.

Участники проекта разрабатывают комплекс самоуправляемых строительных машин, таких как трактор и экскаватор. Вес последнего составляет 7 тонн, именно он стал объектом недавних экспериментов, прошедших на площадке испытаний Kajima в Одаваре (префектура Канагава). Экскаватор выполнил стандартные процедуры: преодоление заданного расстояния и повторение рутинных операций. Действия, требующие более аккуратного подхода, производил инженер удаленно.

Представители JAXA рассказали, что на данный момент они модифицировали трактор и экскаватор. Новые инструменты позволяют этим двум машинам измерять расстояние относительно друг друга и определять направление движения, что дает им возможность легко кооперироваться.

Сама операция по постройке лунной базы должна пройти в четыре этапа.

Первый - подготовка участка для строительства. Второй - раскопки: создание необходимого углубления для будущего здания. Третий - возведение самой базы. Четвертый - покрытие верхней части модуля реголитом для создания защиты против радиации. Этот же слой предохранит обшивку от мелких метеоритов, которые могли бы нарушить ее и тем самым выпустить весь воздух наружу.

Несмотря на стремление к автоматизации, инженеры понимают необходимость в удаленном управлении, поэтому оно тоже включено в конструкцию. Расстояние от Земли до Луны составляет 384 тысячи километров, поэтому команды будут доходить с задержкой в две секунды, но, по словам создателей, это время существенно не повлияет на выполнение задачи.

Точные сроки проведения миссии до сих пор не ясны, однако ранее стало известно, что в JAXA намерены доставить астронавтов на Луну к 2030 году.

NASA уже в феврале опубликовало отчет, в котором сообщило об экспериментальных проектах, которые должны пройти на спутнике Земли до конца года. Этот список демонстрирует первый этап долгосрочного плана по изучению Луны и Марса. Также недавно Австралийское космическое агентство заявило о намерениях отправить на спутник планеты миссию и начать добывать там воду. Этих целей оно хочет добиться в ближайшие пять лет.

Использованы изображения Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)