]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ

08:45 8.04.2019
Материалы по теме:

Минобороны в день 75-летия начала Крымской наступательной операции обнародовало на своем сайте уникальные документы из фондов своего центрального архива, которые повествуют о героизме защитников Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Как отметили в Минобороны, часть документов ранее была засекречена и доступна только для узкого круга специалистов-историков.

"Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск", - говорится в сообщении ведомства.

Основная часть опубликованных документов посвящена ходу Крымской наступательной операции – освобождению Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты и Керчи. Также Минобороны впервые обнародовало документы об осмотре освобожденных Красной армией Аджимушкайских каменоломен, где с мая по октябрь 1942 года оборонялась часть войск Крымского фронта.

"Публикация Минобороны РФ архивных документов об освобождении Красной Армией Крыма и героизме его защитников направлена на сохранение исторической правды и противодействие фальсификации истории, а также попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - отметили в Минобороны.

Темы: История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.04.2019, 15:51
Гость: скептик

Да-да, знаем, знаем. И под Харьковом... (дважды!) палец спасали, и под Ржевом, и под Киевом тоже, и в 1942г в Крыму тоже очень много пальцев спасли. Вы, батенька, из семейства - "Можем повторить?
08.04.2019, 15:13
Гость: Отставному

были и другие примеры, когда не рассуждали про руки, пальцы и др. части тела, н.п. генералы Ефремов, Лукин...
08.04.2019, 13:28
Гость: ОТСТАВНИК

Ишь как зашевелились . Стоило или не стоило ,позор или слава? Севастополь пять СД и КД приковали к себе 21ПД и 1ТД вермахта + 4ПД Румынии 80%.артиллерии особой мощности и 20-ть полков тяжёлой артиллерии + отвлекалось часть авиации 8-го корпуса . А это ждали с ноября 1941 в ГА Центр и Север (Москва и Ленингрпд) . Так стоило или нет?
Все комментарии (13)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.