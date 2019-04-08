Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ

08:45

Минобороны в день 75-летия начала Крымской наступательной операции обнародовало на своем сайте уникальные документы из фондов своего центрального архива, которые повествуют о героизме защитников Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Как отметили в Минобороны, часть документов ранее была засекречена и доступна только для узкого круга специалистов-историков.

"Опубликованные материалы охватывают весь период войны и наглядно показывают, насколько кровопролитными были сражения за города Крыма, как детально просчитывался каждый ход командования советских войск и сколь огромное значение имел контроль над полуостровом для гитлеровских войск", - говорится в сообщении ведомства.

Основная часть опубликованных документов посвящена ходу Крымской наступательной операции – освобождению Севастополя, Симферополя, Судака, Ялты и Керчи. Также Минобороны впервые обнародовало документы об осмотре освобожденных Красной армией Аджимушкайских каменоломен, где с мая по октябрь 1942 года оборонялась часть войск Крымского фронта.

"Публикация Минобороны РФ архивных документов об освобождении Красной Армией Крыма и героизме его защитников направлена на сохранение исторической правды и противодействие фальсификации истории, а также попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - отметили в Минобороны.