Ростех создаст первый российский электронно-лучевой 3D-принтер

20:05

Первый полнофункциональный образец будет произведен в конце 2020 года



Фото с сайта rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разрабатывает первый российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати металлическими порошками.

Новое оборудование позволит изготавливать сверхпрочные изделия для авиакосмической отрасли, медицины, ювелирного производства, искусства, спорта и автомобилестроения. Первый полнофункциональный образец будет произведен в конце 2020 года.

Основными преимуществами электронно-лучевого принтера для печати металлическими порошками, разрабатываемого НПП «Торий», являются большая скорость и точность работы, а также низкая чувствительность к качеству порошков.

Кроме того, для работы принтера не требуется создавать защитную атмосферу в рабочей камере и внешнюю высокотемпературную систему подогрева. В системе перемещения электронного луча нет механических деталей, что ведет к повышению скорости и точности работы.

«Технология печати методом электронно-лучевой плавки металлических порошков позволяет изготавливать детали практически любой сложности, в том числе изделия размером 0,2–0,4 мм. 3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 86%, чего невозможно добиться, используя традиционные технологии изготовления.

Разрабатываемый 3D-принтер потребляет меньше энергии и сокращает количество отходов до минимума. Подобные станки позволят создавать для высокотехнологичных отраслей изделия, которые будут легче, прочнее и эргономичнее», – рассказал генеральный директор НПП «Торий» Дмитрий Трофимов.

Электронно-лучевой 3D-принтер позволит выпускать детали реактивных двигателей ракет и лопатки турбин двигателей самолетов, индивидуальные медицинские импланты, ювелирные изделия сложной формы, облегченные элементы архитектурных конструкций, а также металлопористые термокатоды для предприятий вакуумной СВЧ-промышленности.

При печати изделия происходит локальная плавка порошка с последующим быстрым отверждением. Большие мощности, достигаемые благодаря использованию ускоренного электронного луча, позволяют выполнять полную плавку даже таких тугоплавких металлов, как вольфрам и молибден.

Детали, полученные после полного локального расплавления порошка, отличаются высокой плотностью, сравнимой с технологией литья, и хорошим качеством поверхности. Дополнительные операции спекания и постобработки при такой технологии не требуются.