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В Зеленограде разработана кепка для управления предметами силой мысли

19:00 9.04.2019
Фото с сайта neuroplay.ru
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Зеленоградское предприятие «Нейроботикс» разработало серию нейрогарнитур NeuroPlay, одну из которых, модель NeuroPlay-4C, разработчики выпустили в виде кепки.

Как сообщается на сайте электронной газеты префектуры города, специалисты разработали новую модель и методику неинвазивного интерфейса «мозг–компьютер» (нейроинтерфейс).

Данная технология позволяет обрабатывать электрические сигналы с коры головного мозга, усиливать их и передавать на компьютер. С помощью алгоритмов обработки происходит их синхронизация с любым управляющим устройством или компьютерным приложением.

Чтобы кепка-нейрогарнитура научилась понимать именно ваши команды, необходимо «познакомить» устройство с вашим мозгом. Обучение заключается в формировании таких состояний сознания, которые классификатор способен распознать.

Например, к ним относятся состояния концентрации, расслабления, воображаемых движений конечностями, перевода внимания внутрь головы, ментальной тишины.

При этом для формирования состояний-команд не используются движения глаз и головы, сокращения лицевых мышц, стискивания зубов и т.п. Неподготовленный человек может научиться двум командам примерно за 10 минут.


Фото с сайта neuroplay.ru

Стоимость NeuroPlay составляет 80 тысяч рублей, а модель-кепка NeuroPlay-4C обойдется в 39 тысяч рублей.

Темы: Гаджеты, Зеленоград, Гаджеты, Новинки IT компаний
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