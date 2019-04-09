В Зеленограде разработана кепка для управления предметами силой мысли

19:00

Зеленоградское предприятие «Нейроботикс» разработало серию нейрогарнитур NeuroPlay, одну из которых, модель NeuroPlay-4C, разработчики выпустили в виде кепки.

Как сообщается на сайте электронной газеты префектуры города, специалисты разработали новую модель и методику неинвазивного интерфейса «мозг–компьютер» (нейроинтерфейс).

Данная технология позволяет обрабатывать электрические сигналы с коры головного мозга, усиливать их и передавать на компьютер. С помощью алгоритмов обработки происходит их синхронизация с любым управляющим устройством или компьютерным приложением.

Чтобы кепка-нейрогарнитура научилась понимать именно ваши команды, необходимо «познакомить» устройство с вашим мозгом. Обучение заключается в формировании таких состояний сознания, которые классификатор способен распознать.

Например, к ним относятся состояния концентрации, расслабления, воображаемых движений конечностями, перевода внимания внутрь головы, ментальной тишины.

При этом для формирования состояний-команд не используются движения глаз и головы, сокращения лицевых мышц, стискивания зубов и т.п. Неподготовленный человек может научиться двум командам примерно за 10 минут.



Фото с сайта neuroplay.ru

Стоимость NeuroPlay составляет 80 тысяч рублей, а модель-кепка NeuroPlay-4C обойдется в 39 тысяч рублей.