Третий сталинский удар. Освобождение Крыма

Операция Красной Армии по освобождению Крыма началась 75 лет тому назад. 16 апреля 1944 года армия вышла к Севастополю

11 апреля 1944 года советские войска освободили Джанкой и Керчь, 13 апреля - Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки, 14 апреля - Судак и 15 апреля Алушту, а 16 апреля вышли к Севастополю. Немцы хорошо укрепили город, поэтому Севастополь взяли штурмом только 9 мая.



Крымская стратегическая наступательная операция 8 апреля - 12 мая 1944 г. Фото с сайта mil.ru

В ноябре 1941 года немецкие войска захватили Крым, за исключением Севастополя. В конце декабря 1941 года была начата Керченско-Феодосийская десантная операция. Советские войска заняли Керченский полуостров, создав плацдарм для дальнейшего освобождения полуострова. Однако в мае 1942 года вермахт разгромил керченскую группировку советских войск. В начале июля 1942 года пал Севастополь. Его героическая оборона стала одной из самых ярких страниц Великой Отечественной войны.

Немецкие оккупанты создали генеральный округ Крым (полуокруг Таврия) составе рейхскомиссариата Украина. Немцы устроили геноцид, уничтожали советских и партийных работников, сочувствующих партизанам, «расово неполноценный элемент» — евреев, цыган, караимов, славян и т. д.

Это вызвало сильное партизанское движение. Немецкое руководство планировало завести на полуостров завести германских колонистов и создать «Готенланд» («Готенгау»), который должен был стать частью Третьего рейха. Древние готы, жившие в Крыму, считались германцами, и фюрер планировал восстановить «Готскую область».

В результате Новороссийско-Таманской операции (сентябрь – октябрь 1943 года) Красная Армия завершила битву за Кавказ, выбила вермахт с Кубанско-Таманского плацдарма. вышла на подступы к Крымскому полуострову с востока. Немецкая 17-я армия оставила Кубанский плацдарм и отошла в Крым. Немецкий флот оставил Азовское море.

С 31 октября по 11 декабря 1943 года советские войска провели Керченско-Эльтигенскую десантную операцию с целью захвата плацдарма в районе Керчи и дальнейшего освобождения Крыма. Нашим войска не удалось отбить у врага Керченский полуостров, однако они смогли занять плацдарм для будущего наступления.

Одновременно ходе Нижнеднепровской стратегической операции (сентябрь – декабрь 1943 года) Красная Армия разгромила немецкие войска в Северной Таврии и блокировала 17-ю немецкую армию в Крыму. Также советские войска заняли важный плацдарм на южном берегу Сиваша.

Общая ситуация перед началом операции

Германское военно-политическое руководство требовало любой ценой удержать Крым. В оперативном приказе ставки вермахта № 5 от 13 марта 1943 года командующий группой «А» генерал-полковник Э. фон Клейст требовал всеми средствами укреплять оборону полуострова. Немецкое командование требовало удержание полуострова из оперативных и политических соображений.

Крым был важным авиационным плацдармом для прикрытия румынских нефтяных месторождений (соответственно мог стать базов советских ВВС для их бомбардировки), морской базой для контроля Чёрного моря и высадки десантов на побережье Румынии и Болгарии.

Потеря Крыма могла сказаться на дельнейших действиях Румынии, Болгарии и Турции, что вело к кардинальному изменению военно-политической ситуации на Балканском полуострове не в пользу Третьего рейха.

Поэтому Гитлер отказался перебросить 17-ю армию с Таманского полуострова на Украину на помощь группе армий «Юг», хотя этого требовала военно-оперативная обстановка. 17-ю армию перевели к Крым. 4 сентября 1943 г.

Гитлер подписал приказ ставки-вермахта «Об отходе с Кубанского плацдарма и обороне Крыма», где требовал все силы бросить на оборону Крыма. В первую очередь подготовить к обороне угрожаемые участки – Керченский полуостров, Феодосия, Судак и т. д. Построить на полуострове оборонительные сооружения полевого типа, а затем и долговременного, крепостного.

Во главе 17-й армии находился генерал инженерных войск Эрвин Енеке (Йенеке). Это был опытный военный инженер. В войсках он служил с 1911 года, был участником Первой мировой войны.

Участник боевых действий в Польше и Франции. В 1942 - начале 1943 гг. Енеке командовал 4-м армейским корпусом, входящим в 6-ю армию Паулюса, был ранен и эвакуирован из-под Сталинграда в Германию. Енеке принял новые меры по обороне «Крымской крепости».

С 26 сентября по 5 ноября 1943 года советские войска провели Мелитопольскую наступательную операцию (часть Нижнеднепровской стратегической операции). После упорных боев 23 октября Красная Армия освободила Мелитополь. В прорыв южнее Мелитополя была брошена подвижная конно-механизированная группа «Буря» в составе 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса генерала Н. Я. Кириченко и 19-го танкового корпусов генерала И. Д. Васильева, поддерживаемая авиацией.

24 октября гитлеровские войска были вынуждены начать общее отступление. Преследуя врага, советские воины 30 октября освободили Геническ и вышли на побережье залива Сиваш. 1 ноября советские войска, преодолев Турецкий вал, ворвались на Перекопский перешеек. Удар советских танкистов и кавалеристов оказался для противника неожиданным.

В ночь на 2 ноября немцы контратаковали, и ударами с флангов отбили Турецкий вал. Передовые советские части, которые прорвались за Перекопский перешеек, теперь вели бой в окружении. В ходе тяжелых боев танкисты и казаки пробили проход к своим и удержали плацдарм.

С 1 по 3 ноября 1943 г. была проведена переправа через Сиваш войск 10-го стрелкового корпуса генерал-майора К. П. Неверова. Она осуществлялась на 3-километровом участке от мыса Кугаран к мысу Джангара. За два дня боев стрелковые части, продвинувшись 23 - 25 км, освободили девять населенных пунктов.

Немецкое командование организовало ряд сильных контратак, потеснив наши войска, имевшие на плацдарме только легкое вооружение. Советское командование перебросило на плацдарм подкрепления, артиллерию, боеприпасы. В ходе боев 7 – 10 ноября 10-й стрелковый корпус расширил плацдарм на южном берегу Сиваша до 18 километров по фронту и 14 километров в глубину.

Таким образом, Красная Армия блокировала с суши крымскую группировку вермахта, захватила плацдармы на Перекопе и южнее Сиваша, создав условия для освобождения Крыма.

Немецкий генерал Енеке, опасаясь нового Сталинграда, подготовил план «Операции Михаель», чтобы в конце октября 1943 года 17-я армия эвакуировалась из Крыма через Перекоп на Украину. Однако Адольф Гитлер запретил выводить войска с Крымского полуострова.

Енеке считал, что нужно спасти армию для дальнейших боевых действий. В Крыму она оказывалась в западне. Фюрер исходил из стратегического и политического значения Крымского полуострова.

Позицию Гитлера полностью поддержал главнокомандующий военно-морскими силами гросс-адмирал К. Дениц, который сообщил, что при необходимости флот сможет вывезти 200-тысячную крымскую группировку за 40 дней (при плохой погоде – за 80 дней). В итоге 17-я армия осталась в Крыму.

Немецкая 17-я армия, окруженная в Крыму, была мощной и боеспособной группировкой войск, которая опиралась на сильные позиции. Гитлер ещё надеялся на контрнаступление, и Крым был стратегически плацдармом германской армии.

В дальнейшем, по замыслу германского верховного командования, крымская группировка должна была создать клин в тылу русских, и совместно с 6-й армией, расположенной в районе Никополя, восстановить положение на Украине, включая и сухопутную связь с Крымом.

Одновременно немцы разрабатывали планы эвакуации 17-й армии. В ноябре 1943 г. были подготовлены операции «Литцман» и «Рудербоот». По сигналу «Литцман» немецкие войска должны были в основном прорываться из Крыма через Перекоп на соединение с 6-й армией, а остальные войска планировалось вывезти из Севастополя с помощью флота (операция «Рудербоот»).

Также командование 17-й армии пыталось ликвидировать советский плацдарм южнее Сиваша, так как без этого нельзя было провести операцию «Литцман». Наоборот, войска 10-го стрелкового корпуса ещё больше расширили плацдарм. Войска советской Отдельной Приморской армии в районе Керчи рядом частных операций также расширили захваченный район.

Командованию немецкой армии пришлось перебрасывать дополнительные силы на керченское направление, чтобы сдержать давление русских войск, что ухудшало оборонительные возможности на северном фронте, на Перекопе.

Положение крымской группировки последовательно ухудшалось. В январе 1944 года Отдельная Приморская армия провела ещё одну частную операцию, что сковало немецкие войска на керченском направлении и не позволило перебросить их на северный фронт.

В феврале 1944 года войска 3-го и 4-го Украинских фронтов провели успешную Никопольско-Криворожскую операцию. Красная Армия нанесла поражение 6-й немецкой армии и ликвидировала Никопольский плацдарм противника. Надежда на восстановление сухопутного коридора с Крымом была разрушена.

4-й Украинский фронт теперь мог сконцентрировать силы для ликвидации крымской группировки противника. Внутри полуострова усиливалось партизанское движение. Немецкому командованию приходилось отвлекать силы необходимые на передовой на борьбу с партизанами, для охраны важных пунктов и коммуникаций. При этом сами немцы признавали, что победить партизан можно только с привлечением очень значительных сил, а это не представлялось возможным.

К апрелю 1944 года на полуострове действовало три крупных соединения партизан, общей численностью до 4 тыс. бойцов. Самым большим было Южное соединение партизан под началом И. А. Македонского, комиссара М. В. Селимова, начальника штаба А. А. Аристова.

Партизаны располагались в заповеднике Южного берега Крыма (район Алушта - Бахчисарай - Ялта). Отряд состоял из 4-й, 6-й и 7-й бригад, всего 2,2 тыс. человек.

Северное соединение под руководством П. Р. Ямпольского дислоцировалось в Зуйских лесах. Отряд состоял из 1-й и 5-й бригад, насчитывал более 700 бойцов.

осточное соединение под началом В. С. Кузнецова располагалось в Старокрымских лесах, Отряд состоял из 2-й и 3-й бригад, насчитывал свыше 600 партизан. Партизанские отряды контролировали практически всю горно-лесную часть Крыма.

Несмотря на общее ухудшение военной ситуации, германское верховное командование по-прежнему стремилось удержать Крым любой ценой. Хотя в это время Красная Армия вела успешное наступление на Украине и 6-я немецкая армия находилась под угрозой уничтожения.

В январе - феврале с юга Украины по воздуху в Крым перебросили 73-ю пехотную дивизию из 44-го отдельного армейского корпуса, а к 12 марта - 111-ю пехотную дивизию из 6-й армии группы армий «А». Однако командование 17-й армии понимало, что две дивизии могут только временно укрепить положение группировки, но избежать поражения нельзя. Необходима своевременная эвакуация.

24 и 25 февраля 1944 года начальник штаба 17-й армии генерал фон Ксиландер лично доложил начальнику Генштаба сухопутных войск генералу Курту Цейтцлеру о необходимости эвакуации. 23 марта командующий армией генерал Енеке снова доложил командованию группы армий «А» о необходимости эвакуации.

Енеке отмечал, что положение на южном фланге Восточного фронта не позволяет выделить 17-й армии силы и средства ни для организации наступательных операций, ни для обеспечения прочной обороны полуострова. Учитывая наступление русских войск западнее Днепра и возможность потери Одессы, то вскоре связь, поступление подкреплений и снабжение будет нарушено, что окончательно подорвёт возможности обороны Крыма.

Командующий армией предлагал немедленно начать эвакуацию крымской группировки, что позволит, при наличии достаточного количества судов и самолетов, вывезти большую часть войск. Если же этот приказ запоздает, то германским и румынским дивизиям угрожает гибель.

Однако германское командование ещё не отказалось от идеи удержать Крым. Хотя военно-стратегическая ситуация продолжала ухудшаться. Немцы уже не могли перебросить значительные подкрепления на полуостров, так как на южном фланге советско-германского фронта Красная Армия продолжала успешное наступление. 2

6 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта вышли в районе города Бельцы на советско-румынскую границу. Советские войска форсировали Прут и вели боевые действия уже в Румынии. 8 апреля части 1-го Украинского фронта перешли государственную границу СССР с Румынией в предгорьях Карпат. 10 апреля войска 3-го Украинского фронта освободили Одессу.

Советские войска – силы 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ф. И. Толбухина, Отдельная Приморская армия под началом генерала армии А. И. Ерёменко (с 15 апреля генерал-лейтенант К. С. Мельник) и Черноморский флот под командованием адмирала Ф. С. Октябрьского и Азовская военная флотилия под руководством контр-адмирала С. Г. Горшкова, должны были продолжить наступление в марте 1944 года.

Однако «человек предполагает, а Бог располагает». Как отмечал начальник штаба 4-го УФ Сергей Бирюзов трудно было наладить взаимодействие войск, затем начался неожиданный для этого времени в Таврии снегопад. Снега навалило почти метр. Ещё раньше, 12 – 18 февраля, на Сиваше разразился мощный шторм, который разрушил переправы. Переброска войск и боеприпасов остановилась, начало операции пришлось отложить.

Немецкая группировка. Оборона

К началу апреля 1944 года немецко-румынская группировка в Крыму насчитывала 5 немецких и 7 румынских дивизий. Всего около 200 тыс. человек, около 3600 орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий, 148 самолетов.

Штабы 17-й армии и 1-го горно-стрелкового корпуса дислоцировались в Симферополе. Самая мощная 80-тыс. группировка 17-й армии располагалась на северном фронте: три пехотные дивизии, бригада штурмовых орудий из состава 49-го горно-стрелкового корпуса, две пехотные и кавалерийская дивизии румынского 3-го кавкорпуса. Штабы корпусов располагались в Джанкое. В резерве была немецкая пехотная дивизия (без одного полка), бригада штурмовых орудий и румынский кавполк.

Керченское направление защищала 60-тыс. группировка: 2 пехотных дивизии, бригада штурмовых орудий (5-й армейский корпус), румынские горнострелковая и кавалерийская дивизии.

Южное побережье полуострова от Феодосии до Севастополя оборонял румынский 1-й горно-стрелковый корпус (две дивизии). Также румыны должны были бороться с партизанами.

Западное побережье полуострова от Севастополя до Перекопа охраняли два румынских кавалерийских полка. Всего оборону побережья от десантов противника и на борьбу с партизанами было выделено около 60 тыс. солдат.

Кроме того, в составе 17-й армии также была 9-я авиадивизия люфтваффе, артиллерийский полк, три артполка береговой обороны, 10 артдивизионов РТК, горно-стрелковый полк «Крым», отдельный полк «Бергман», 13 отдельных охранных батальонов и 12 саперных батальонов.

В районе Перекопского перешейка немцы подготовили три полосы обороны, которые обороняла немецкая 50-я пехотная дивизия, подкрепленная отдельными батальонами и специальными частями (всего до 20 тыс. солдат, при 365 орудиях и минометах, 50 танках и САУ). Основная оборонительная полоса, глубиной 4 — 6 км, имела три оборонительных позиции с траншеями полного профиля, дотами и дзотами.

Главным звеном обороны был Армянск, подготовленный к круговой обороне. В южной части Перекопского перешейка, между Каркинитским заливом и озерами Старое и Красное, проходила вторая полоса обороны, глубиной в 6 – 8 км.

Здесь немецкая оборона опиралась на Ишуньские позиции, которые выход в степные районы полуострова. Третья полоса обороны, её подготовку ещё не закончили, проходила по реке Чартылык.

На южном берегу Сиваша, где захватили плацдарм войска 51-й советской армии, немцы подготовили две-три оборонительные полосы глубиной 15 - 17 км. Здесь оборонялась 336-я немецкая пехотная дивизия и румынская пехотная дивизия. Местность была сложной для наступления - перешейки четырех озер. Поэтому немцы смогли уплотнить боевые порядки, хорошо всё заминировать, создать сильную оборону.

На керченском направлении немцы подготовили четыре оборонительных полосы общей глубиной до 70 километров. Передовая и основная полоса обороны опиралась на Керчь и её высоты.

Вторая линия обороны шла вдоль Турецкого, третья шла восточнее населенных пунктов Семь Колодезей, Кенегез, Адык, Обекчи, Карасан, четвертая – перекрывала Ак-Монайский перешеек.

Кроме того, немцы имели тыловые позиции на линии Саки - Евпатория, Сарабуз, Старый Крым, Судак, Феодосия, Карасубазар - Зуя, Алушта - Ялта, Севастополь.

Советские силы. План операции

Советские силы насчитывали около 470 тыс. человек, около 6 тыс. орудий и минометов, более 550 танков и САУ, 1250 самолетов. Главный удар наносил 4-й Украинский фронт, вспомогательный - Отдельная Приморская армия.

Красная Армия одновременными сходящимися ударами с северного участка (Перекоп и Сиваш) и с востока (Керчь), в общем направлении на Симферополь - Севастополь, во взаимодействии с флотом и партизанскими отрядами, должна была прорвать оборону врага, рассечь и уничтожить по частям 17-ю немецкую армию, не позволив немцам и румынам сбежать с полуострова.

4-й УФ наносил два удара: первый главный с плацдарма на южном берегу Сиваша наносила 51-а армия Я. Г. Крейзера и усиленного 19-го танкового корпуса И. Д. Васильева (с 11 апреля И. Поцелуев) в направлении Джанкой – Симферополь – Севастополь; второй вспомогательный удар наносила 2-я гвардейская армия Г. Ф. Захарова на Перекопе в общем направлении Евпатория – Севастополь.

Отдельная Приморская армия также должна была нанести два одновременных удара - севернее и южнее Булганака - в общем направлении на Владиславовку и Феодосию. Прорвав оборону врага армия должна была развить движение в направлении Старый Крым - Симферополь - Севастополь и вдоль южного побережья через Феодосию - Судак - Алушту - Ялту на Севастополь.

Черноморский флот должен был нарушить морские коммуникации противника с помощью торпедных катеров, подводных лодок и морской авиации (свыше 400 самолетов). Кром того, по коммуникациям врага, железнодорожным узлам и портам (Констанц, Галац и Севастополь), важным объектам должна была ударить дальняя авиация (более 500 машин).

Продолжение следует…