Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году

13:15

В 2018 году россияне перевели геймерам 11,6 млрд руб. в виде оплаты игровых артефактов и пожертвований за онлайн-трансляции прохождения игр, пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Яндекс.Кассы» и исследовательской компанией Data Insigh.

Как пишет издание, в подобного рода переводы оказалось вовлечено 25% интернет-пользователей, или 18 млн человек в возрасте от 14 до 54 лет. Россияне переводили деньги напрямую геймерам, покупая у них игровой контент (персонажей, артефакты, объекты и т.д.), или внося пожертвования (донаты) за просмотр прохождения игр.

Отмечается, что таким образом на продаже контента зарабатывают около 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории. Исследование проводилось впервые, поэтому сравнительных данных нет.

По данным исследования, каждый геймер платит за игровые объекты и отправляет донаты в среднем по три раза в месяц. Покупка игровых артефактов, объектов и персонажей — более распространенное явление, чем плата за просмотр игровых сессий. Так, покупки у игроков делают примерно 15 млн человек, а жертвуют им за просмотр игр — около 10 млн. Среди платформ для игр и стриминга платящая аудитория распределяется следующим образом: самые большие доли у Steam и YouTube — 39 и 38% соответственно, на третьем месте — Twitch с 15%.

Примерно пятая часть пользователей не планирует донатить в будущем, а 81% геймеров останавливаться не собирается, свидетельствует опрос. Медианный платеж покупателя геймерской продукции — 350 руб. за раз, а продавцы в среднем заработали в 2018 году около 3,8 тыс. руб. на человека.

Личные доходы популярных русскоязычных стримеров, которых насчитывается около 2 тыс., достигают миллионов рублей в месяц.