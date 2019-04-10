Опубликована первая в мире фотография черной дыры
Ученые Европейской южной обсерватории опубликовали первые снимки горизонта событий черной дыры, расположенной в центре галактики М87.
Фото: National Science Foundation
О результатах работы, проводимой с использованием глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope, астрономы рассказали на пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета.
Исследователям удалось получить изображение «тени» черной дыры, которая представляет собой темную область на фоне видимого излучения, соответствующей горизонту событий.
Объект находится в галактике, удаленной от Земли на расстояние 53 миллионов световых лет. На обработку данных с телескопов, полученных в апреле 2017 года, потребовалось 2 года.
Исследователи также пытались получить снимок компактного радиоисточника Стрельца A*, находящегося в центре Млечного пути и также являющегося черной дырой.
Напомним, Event Horizon Telescope включает в себя восемь обсерваторий по всему миру. По словам астронома Майкла Бремера, все вместе они действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров, что позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.