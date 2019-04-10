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Опубликована первая в мире фотография черной дыры

17:02 10.04.2019

Ученые Европейской южной обсерватории опубликовали первые снимки горизонта событий черной дыры, расположенной в центре галактики М87.


Фото: National Science Foundation

О результатах работы, проводимой с использованием глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope, астрономы рассказали на пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета.

Исследователям удалось получить изображение «тени» черной дыры, которая представляет собой темную область на фоне видимого излучения, соответствующей горизонту событий.

Объект находится в галактике, удаленной от Земли на расстояние 53 миллионов световых лет. На обработку данных с телескопов, полученных в апреле 2017 года, потребовалось 2 года.

Исследователи также пытались получить снимок компактного радиоисточника Стрельца A*, находящегося в центре Млечного пути и также являющегося черной дырой.

Напомним, Event Horizon Telescope включает в себя восемь обсерваторий по всему миру. По словам астронома Майкла Бремера, все вместе они действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров, что позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.

Темы: Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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10.04.2019, 23:47
Гость: XeX

"Черные дыры" - это мифические объекты из фантастической космологии придуманной Эйншетейном и Хаблом на основании абстрактных математических моделей не имеющих ничего общего с реальностью. Это что-то типа Деда Мороза, но только для ученых. "Фотография" - явный фейк, нарисованный на компьютере.
10.04.2019, 22:37
Гость: сколько ушло денег

на этот мультик в один кадр? что там за светящееся гало? - а это падающая в дыру материя , разогретая до невероятной температуры! а , что за тёмное пятно?-это сама дыра! окей , а почему между дырой и наблюдателем нет разогретой материи???
10.04.2019, 22:19
Гость: Хех!

Доказано: американцам (с их лунными эпопеями) верить нельзя.
***
Вопрос: можно ли верить европейцам?
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