«15 лет оккупации Афганистана ничему американцев не научили»

Операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября 2001 года и рекламировалась как ответ на террористические акты в Нью-Йорке

5 октября на международном форуме 70 стран-доноров Афганистана в Брюсселе было принято решение о возобновлении помощи афганскому правительству в размере 3,5 млрд. долларов в год, всего 15,2 млрд. долларов до 2020 года. Можно ли купить на эти деньги мир в Афганистане, покончить с распространением наркотиков и положить конец гражданской войне в этой стране? Ответ один - нет.

Со времени начала военной интервенции США и НАТО в Афганистане прошло 15 лет. Операция «Несокрушимая свобода» (Enduring Freedom) началась 7 октября 2001 года и рекламировалась как ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Американские генералы планировали в сжатые сроки уничтожить афганских талибов, установить свой порядок в стране, потеснить Россию в Центральной Азии и создать плацдарм для военного давления на Иран, который в те дни виделся следующим объектом военной агрессии США.

Все 15 лет оккупации Афганистана Белый дом диктовал своим союзникам по НАТО правила поведения в отношении этой страны, выбирал и назначал афганских руководителей, распределял финансовую помощь, определял график вывода союзнического контингента из страны. Выступив в качестве лидера международного альянса, призванного вести борьбу с терроризмом на афганской территории, Вашингтон с этой ролью не справился. Американцы не сумели с умом распорядиться огромными военными возможностями Международных сил по содействию безопасности в Афганистане (International Security Assistance Force in Afghanistan, ISAF).

В общей сложности за 15-летний период иностранного военного присутствия в Афганистане в состав ISAF входили воинские контингенты 50 стран - 28 стран НАТО и 22 стран-партнеров альянса. Степень их участия в боевых действиях была разной. Некоторые страны с самого начала ввели ограничения для своих войск. Например, французские, немецкие и итальянские войска не могли быть переброшены в опасные районы страны, согласно мандатам, выданным национальным контингентам парламентами этих государств.

В то время боевые действия сводились в основном к воздушным бомбардировкам американской авиацией различных военных объектов талибов. На земле в наступление перешёл противостоящий «Талибану» афганский Северный альянс. Талибы без боя оставили Кабул, находившийся под их контролем с 1996 года, ушли из Мазари-Шарифа и Кундуза. Высшее руководство «Аль-Каиды», укрываемое талибами, во главе с бен Ладеном бежало в Пакистан. Сами же талибы перешли к ведению партизанской войны.

В тех условиях трудно было не заметить, что достижение национального единства без возвращения на политическую арену страны движения «Талибан» невозможно. Тем не менее американцы с поразительной самоуверенностью пошли на эскалацию конфликта. Это стало фатальной ошибкой.

Госсекретарь Керри с трибуны недавней международной конференции по Афганистану одобрил решение Кабула пойти на мирное соглашение с представителями «Исламской партии Афганистана» (ИПА) – военно-политической структуры под руководством известного полевого командира и бывшего премьер-министра страны Гульбеддина Хекматияра. ИПА со времен вывода советских войск претендовала на всю власть в стране, в середине 90-х Хекматияр пару раз становился премьер-министром, но талибы вынудили его уступить власть и покинуть страну. Одно время он скрывался в Иране, затем перебрался в Пакистан, но вооружённая борьба его сторонников с центральным правительством не прекращалась все годы американской интервенции.

Мириться с ИПА нужно было в 2001 году, запоздалое признание Керри указывает именно на это. Сегодня глава Госдепартамента США советует талибам идти к своей цели - добиться полного вывода иностранных войск – через политическое урегулирование и переговоры с афганским правительством, прекращение боевых действий и обеспечение прочной стабильности в Афганистане. Что мешало сделать «Талибану» такое предложение 15 лет назад? Ведь договорились же теперь с Хекматияром, которого афганцы за его жестокие действия по овладению столицей в 90-е годы до сих пор называют «мясником Кабула».

Однако был избран совсем другой вариант. В декабре 2001 года США перебросили в Афганистан вертолётами с кораблей в Аравийском море около 100 тысяч морских пехотинцев в район южнее Кандагара. Против были многие американские союзники. Для борьбы с мелкими отрядами повстанцев, главной тактикой которых стало нападение на конвои и патрули, минирование дорог, нападения и убийства местных чиновников, крупные соединения США были малопригодны. Взять же под свой контроль всю территорию Афганистана им было не под силу.

Так началась бесславная история американской войны за контроль над Афганистаном, победить в которой у США не было шансов. Вместо поиска политического решения внутриафганского конфликта американцы упорно продолжали настаивать на полном военном поражении талибов. Так продолжалось вплоть до 2014 года. Силы ISAF при этом вынуждены были следовать провальной стратегии США.

Американцы в очередной раз указали союзникам, что стратегическое партнёрство с Соединёнными Штатами подразумевает беспрекословное подчинение. Если на начальном этапе командование силами коалиции осуществлялось государствами-членами коалиции на добровольной основе по полгода, то с августа 2003 года командование войной в Афганистане перешло в руки американских генералов. Пентагон настоял на том, чтобы зона ответственности ISAF, которая вначале охватывала только Кабул, была распространена на всю территорию Афганистана. Иностранные войска взяли под контроль крупные провинциальные центры, оставив талибам, по сути, остальную часть страны.

Не прислушались в Белом доме и к мнению своих партнёров по ISAF о необходимости установления сотрудничества по Афганистану с Россией. Эту возможность администрация Джорджа Буша-младшего использовать не захотела. Между тем Россия внесла существенный вклад в поддержку Северного альянса, официально признанного правительства Афганистана c 1992 по 2001 год. Союзником России в афганском вопросе выступал Иран, также сотрудничающий с правительством Ахмада Шах Масуда.

Не напоминает ли это нынешнюю ситуацию вокруг Сирии? Россия и Иран опять оказались на стороне законного правительства охваченной гражданской войной страны, а США упорно избегают совместной борьбы с террористами. И в Сирии Вашингтон манипулирует коалицией против ИГ, не отказываясь от использования экстремистских сил в качестве инструмента своей политики.

Опыт Афганистана мало чему научил американских политиков. Военная операция в Афганистане не достигла ни одной из поставленных целей. Соединённые Штаты проиграли афганскую войну. Одними деньгами добиться умиротворения Афганистана у американцев уже не получится.