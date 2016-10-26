«Украина решила самоликвидироваться?»

Украинская «патриотическая хунта» всегда готова помочь заокеанским хозяевам в реализации их захватнических доктрин

Пограничные споры – далеко не редкость в международных отношениях.

Правда, как правило, инициируют их государства, потерявшие свои территории в результате военных конфликтов, революций, аннексий, решений международных судов и т.д. Но это касается нормальных государств, в число которых Украина явно не входит.

Начавшееся в последнее время обострение антироссийской истерии в Верховной раде может привести к разрушению всей международно-правовой базы, обеспечивающей легитимность украинских границ.

Лоскутное государство

Самим своим появлением Украина как административно-территориальная единица обязана СССР. В период существования Российской империи ее нынешняя территория была в рамках нескольких губерний.

Некоторые националистические историки, определяя границы страны, ссылаются на универсалы УНР, договоренности в рамках Брестского мира и различные соглашения быстро меняющихся украинских властей с Германией и Польшей. Но по факту тогдашние границы заявленной Украины (нэзалэжной в трактовке националистов) существовали лишь на бумаге, не совпадая с размерами территорий, де-факто находившихся под контролем УНР, гетманата и директории.

Первую юридически закрепленную границу УССР получила в 1922 году, присоединившись к договору о создании СССР. В 1939 г. согласно Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова-Риббентропа в трактовке зарубежной историографии) к Украине были присоединены нынешние Волынская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Тернопольская области.

Позже, на Ялтинской конференции 1945 г., западная граница УССР прошла по линии Керзона, почти повторив согласованные в 1939 г. с Германией рубежи. В 1940 г. к Украине были присоединены северная Буковина и южная Бессарабия, а в 1945 г. согласно договору между Чехословакией и СССР – Закарпатье.

В 1954 г. УССР получила очередное территориальное приобретение – Крым, переданный республике решением Верховного Совета СССР от 19.04.1954 г. Севастополь, город союзного подчинения, при этом в УССР не входил, и лишь спустя несколько лет оперативное управление закрытым городом было перепоручено республиканским властям.

Именно в таком виде в 1991 году Украина встретила свою независимость.

Сохранить рубежи

Как правило, любые геополитические потрясения приводят к масштабной перекройке границ. Ярким свидетельством являются две мировые войны, а также распад СССР, каждое из потрясений породило на свет целую плеяду новых государств. Утверждение их границ далеко не всегда было безоблачным. Практически все государства СНГ пережили гражданские войны и межнациональные конфликты, результаты которых до сих пор кровоточат в виде непризнанных республик на территории некогда единой страны.

До государственного переворота 2014 г. Украина была практически единственным приятным исключением. Ей удалось избежать нападений соседей, сепаратизма и силовых территориальных споров. Но то, что не сделали внешние силы, с удовольствием теперь делает сама киевская власть, которой явно мешают границы страны.

«Богом данная земля» существует лишь в больном воображении сельских нацистов и неквалифицированных провинциальных филологинь. На самом деле границы государства – это результат целой системы международно-правовых норм, договоров и пактов.

На данный момент границы Украины определяются всего несколькими международно-правовыми нормами. На западной границе – это документы Ялтинской и Потсдамской конференций, а также ряд документов, подписанных СССР со странами Варшавского договора [1955-1991]. На рубежах с бывшими странами СССР – Беловежские соглашения и двусторонние договоры о границах.

Наш ответ Керзону

На днях Верховная рада Украины (по договоренности с сеймами Польши и Литвы о совместном документе) приняла Декларацию памяти и солидарности, в которой говорится, что «пакт Риббентропа-Молотова от 23 августа 1939 года, заключенный между двумя тоталитарными режимами – коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией, привел к взрыву 1 сентября Второй мировой войны, спровоцированной агрессией Германии, к которой 17 сентября присоединился Советский Союз. Последствием этих событий была оккупация Польши Германией и Советским Союзом, а в 1940 году – советская оккупация Литвы, Латвии и Эстонии… Те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы».

Почему подобную декларацию лоббировали поляки, совершенно ясно. Если отказаться от итогов Ялтинской конференции, вся территория Западной Украины должна вернуться в состав Польши. Нынешняя киевская власть Украины, похоже, с этим согласна.

Можно, конечно, сказать, что декларация – обычная филькина грамота, не имеющая юридических последствий. Но проблема в том, что страна, обладая суверенным правом признавать либо не признавать международные договоры, действительно вполне может от них отказаться. Именно таким отказом и послужила Декларация.

Согласно действующему закону «О правопреемстве Украины» Украина подтверждает свои обязательства по международным договорам, подписанным УССР до провозглашения независимости. Украина является правопреемником прав и обязанностей по международным договорам Союза ССР, которые не противоречат Конституции Украины и интересам республики. А ст. 1 двустороннего договора о границе с Польшей, например, полностью подтверждает линию границы, определенную советскими договорами.

Теперь же, как следует из Декларации, у Киева наступило посткоитальное несогласие, и полученную в 1945 и 1951 гг. линию границы с Польшей он не подтверждает. Можно вести переговоры и «восстановить историческую справедливость».

Оспаривая правомерность границ, установленных Ялтинско-Потсдамской системой, Украина открывает настоящий ящик Пандоры. Польша может требовать Галичину, Словакия Закарпатье, Румыния Буковину и Бессарабию. Опасность усиливает еще и то, что в общем законодательном поле Киев все дальше отходит от правопреемства УССР и СССР, провозглашая свое происхождение от республик, возникавших на территории современной Украины в период революции и гражданской войны. Тогдашние внешние интервенции и оккупации открывают для западных соседей настоящий клондайк территориальных претензий. Германия может вытащить договоры с Грушевским, Польша договоры с Петлюрой.

Нас здесь не стояло

Очередное «гениальное» дипломатическое решение киевской власти – выход Украины из СНГ, который становится все более реальным. Вопреки здравому смыслу, его поддерживают уже не только упоротые нацисты, но и МИД Украины.

Хотя кому как не дипломатам следовало бы знать, что вопрос признания границ Украины с бывшими республиками СССР определяется «Соглашением о создании Содружества Независимых Государств», статья 5 которого гласит: «Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках Содружества».

Безусловно, есть и двусторонние договоренности о границах. Например, существующие рубежи Украины с РФ регулируются положениями Договора о дружбе и сотрудничестве 1997 г., который украинские нацисты упорно призывают денонсировать. В 2013 г. Украина наконец подписала договор о границе с Белоруссией. Тем не менее процесс демаркации и делимитации границы далек от завершения.

Наиболее сложна ситуация с Молдавией. Хотя договор о государственной границе был подписан еще в 1999 г., в 2013 году Конституционный суд Молдавии признал превалирование Декларации о независимости над любым законом страны. Сама же Декларация ведет историю Молдовы от Молдавского княжества, признавая недействительными в том числе и решения СССР о передаче Украине Северной Буковины (Черновицкая обл.) и Южной Бессарабии (часть Одесской обл.).

Особо одержимые ненавистью к России приводят в пример Грузию, которая «не побоялась» покинуть СНГ. Например, бывший министр иностранных дел Украины В.Огрызко заявляет, что «Украине не нужно членство в СНГ потому, что это мертвая организация. Но тут нужно учитывать ряд причин – вот, наши грузинские друзья давно начали процедуру выхода из СНГ, но перед этим заключили двусторонние договоры со странами-членами СНГ. И таким образом не лишили себя экономических преференций. Так же и мы должны сегодня поступить».

Большой вопрос, конечно, захотят ли соседи, чтобы хитрая Украина в очередной раз «пролезла между капельками» и, ничего не вкладывая в объединение, пользовалась его преференциями, но «великие дипломаты» как-то забыли о том, что выход Грузии из СНГ создал правовые основания для признания Абхазии и Южной Осетии.

А ларчик просто открывался

Непрофессионализм и глупость украинских политиков давно уже никого не удивляют. Но, скорее всего, в рискованных играх с международным правом просматриваются и другие причины.

США никогда не оставляли стремления к разделу Европы. Еще в начале Второй мировой войны американский Совет по международным отношениям предлагал выстроить от Балтики до Черного моря «буфер между тевтонами и славянами» [Ялта-45. Начертания нового мира/ Отв. ред. Н.А.Нарочницкая. М.: Вече, 2010, стр. 12]. Безусловно, ялтинско-потсдамский раздел Европы не мог устраивать Вашингтон, претендовавший на единоличное влияние на всем европейском континенте.

Именно поэтому Дж.Буш, выступая на церемонии приглашения Литвы в НАТО, заявил: «Мы знали, что произвольные границы, начертанные диктаторами, будут стерты, и эти границы исчезли. Больше не будет ни Мюнхена, ни Ялты».

Любопытно, кого Буш-старший посчитал диктатором, Рузвельта или Черчилля? О том, что США поставили себе целью отбросить СССР из обретенных им в 1945 г. восточноевропейских «сателлитов», писал и З.Бжезинский.

Теперь, после втягивания бывших стран Варшавского договора в НАТО и лишения Европы суверенитета, битва развернулась уже в бывших республиках СССР. Но если Прибалтика добровольно пошла на заклание, сопротивляющихся Молдову и Украину готовы порвать на части, лишь бы отвоевать в качестве плацдарма хотя бы несколько километров «русской» территории.

И украинская «патриотическая хунта» всегда готова помочь заокеанским хозяевам в реализации их захватнических доктрин. Даже ценой существования самой Украины.