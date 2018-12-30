Петя хотел переворот. У Пети переворота не вышло. В среду Порошенко развёл руками и торжественно отменил военное положение

А чего вводил? Кричал о многих десятках тысяч воинов "агрессора", скопившихся у украинских границ? И где они? Отошли? Нет же. Не было у юго-западной границы Российской Федерации тысяч наших танков, а те, что в других местах, никто никуда переставлять не стал.

Петр Порошенко. Фото с сличной страницы в соцсети

Тогда что же произошло? Открытым текстом объясню: Петин манёвр по отмене выборов через кровавую провокацию разгадали и предали огласке. Вот что сказал один из укроверховносоветчиков Виталий Николаевич Куприй. Переведу с местного диалекта на обычный русский:

"У меня сейчас была встреча с руководством Минобороны и Генштаба. Порошенко когтями вцепился в своё кресло и однозначно не хочет проводить честные выборы, будет их срывать. Теперь у него такой план — на фронте будет развёрнут такой блицкриг, операция с военным наступлением, которая называется "Город Донецк".

Открытым текстом сообщаю: Порошенко не продлил военное положение не по своей воле. Он просто не смог заблокировать каникулы Верховного совета Украины, хотя по закону мог. Не зря же Соединённые Государства Америки в 2014 году предписали засунуть в президентское кресло именно алкоголика с диабетом: ни черта он не умеет, кроме казнокрадства. Да кровопролития.

Донецкая народная республика открытым текстом официально сообщила: у линии фронта укровояки в костюмах химической защиты разгрузили целый эшелон бочек, в каких обычно перевозят ядовитые вещества.

Не вышло у Порошенко продлить военное положение мирным путём — будет убивать. Деваться ему некуда. Он давно уже не политик и даже не очень коммерсант, а мировое посмешище. И роль эта Пете очень не нравится.

Привыкайте, Пётр Алексеевич. И займите за вашим недавним дружком, а потом свирепым врагом Мишико очередь на американский паспорт. Там из таких клоунов очередь…