Если бы развод России с западным миром ограничивался бы только пармезаном и хамоном

В конце концов, даже тот узкий слой жителей городов-миллионников, который привык за последние годы к этим достойным продуктам, постепенно перешёл бы на алтайский сыр и буженину. Да и наладить у себя такое производство все же не так сложно, как сверхзвуковые ракеты.

Владимир Жарихин. Фото с сайта izborsk.md

А вот что делать с теми миллионами духовных, культурных, бытовых нитей, которые уже не одно столетие связывают Россию с европейской цивилизацией, не совсем понятно. Нас ведь пытаются лишить не только и не столько западных автомобилей, смартфонов и джинсов (это все давно и качественнее делают в Азии), а вытолкнуть из “семьи европейских народов“, минимизировать наше влияние на политику, культуру и образ жизни западного мира.

Чем же мы им так не угодили? Мне кажется, что проблема состоит не в том, что мы такие уж агрессивные и невоспитанные. Дело в том, что мы навязываем Западу неприемлемые для него модели поведения. Отказываясь от коммунистической идеологии, кардинально меняя тот образ жизни, который избрали 100 лет назад, мы убедили сами себя в том, что пропагандистский, экспортный вариант западного мира существует в реальности. Что наши западные соседи действительно живут по законам, подчиняются решениям независимых справедливых судов, выполняют свои обязательства, выбирают достойных представителей и читают свободную прессу. А когда оказывалось, что с нами они ведут себя совсем по-другому, мы придумали все объясняющий термин “двойные стандарты“. Да никаких двойных стандартов у них никогда и не было.

Жили они, как жили веками по одним стандартам, допускающим манипуляции на выборах, жесткий контроль «независимой» прессы, а по отношению к окружающим туземцам (мы тоже к ним относимся) ложь, насилие, провокации, в общем, все прелести реального, а не выдуманного западного стандарта. И чтобы влиться в «семью цивилизованных народов», нам надо было вернуться в эти стандарты реального поведения, которых, кстати, мы тоже придерживались долгие годы. Только маскировали их в советские времена не «борьбой за демократию», как они, а «борьбой за коммунистическое будущее».

А нам не хотелось в эти людоедские стандарты, и мы безуспешно пытались все эти годы заставить западный мир вдруг зажить по тому его пропагандистскому образу, который по своей утопичности мало чем отличается от пропагандистского образа «реального социализма». Вызывая этим звериную ненависть политических элит западных стран. Давай немедленно «новое мышление» для всего мира, понимаешь.

Поэтому корни зачастую малообъяснимой, казалось бы иррациональной русофобии именно здесь.

И именно здесь корни неэффективности, зачастую, нашего противостояния атаке Запада. Умом вроде понимаем, что «с цивилизованными волками жить – по волчьи выть», а все по инерции обижаемся на мифические двойные стандарты и пытаемся «партнеров» переубедить и перевоспитать.

