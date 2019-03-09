«Называют нас «государством-агрессором», но живут за наш счёт»

Украина навыигрывала в Европе судов против нас, обязующих нас выплатить Украине миллиарды долларов

Эдуард Лимонов © KM.RU, Алексей Белкин

Вот короткая история вопроса.

Украина навыигрывала в Европе судов против нас, обязующих нас выплатить Украине миллиарды долларов за якобы не прошедший, по их подсчётам, через ГТС Украины наш российский газ.

Изначально «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж с феноменальным, неслыханным иском к «Газпрому» в $17 млрд. (Не пашут, не сеют, как видим, но эксплуатируют ещё советские трубы.)

28 февраля 2018 года «Газпром» проиграл «Нафтогазу», но куда меньшую сумму. Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» заплатить Украине, то есть «Нафтогазу», $4,6 млрд за недоставку транзитного газа.

С учётом решения по другому спору (там «Нафтогаз» уступил «Газпрому» $2 млрд) «Газпром» оказался должен украинской стороне $2,56 млрд.

Выслушаем стороны.

Александр Новак, министр энергетики РФ, рассказал, что «транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна для Москвы. Украинское направление обходится в 2—2,5 раза дороже таких маршрутов, как «Ямал — Европа» или «Северный поток — 1», из-за устаревшей газотранспортной системы Украины.

В свою очередь, глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что «газотранспортная система Украины останется полностью невостребованной после 1 января 2020 года, когда истечёт газовый контракт с Россией. Запуск «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» лишит Украину сдерживающего фактора против российской агрессии».

По мнению президента Украины Петра Порошенко, «газопровод «Северный поток — 2» станет политическим оружием России против Европы».

Нам с вами не понять, почему транзит газа через Украину являлся «сдерживающим фактором против российской агрессии», а транзит газа по «Северному потоку — 2» в Европу станет «политическим оружием России против Европы». Подобная противоречивая логика доступна только украинцам.

Они вопят как резаные на весь мир, обвиняя нас в том, что мы недопоставили им транзитного газа, объёма, который обязались поставлять в прошлом, подписав договор.

То есть эти наглые перекупщики предъявляют свои права на паразитирование на нас.

Между тем на Украине держатся двадцатиградусные морозы, а украинское правительство развлекает иззябшее население флешмобом под названием «Прикрути», призывающим уменьшить температуру в квартирах хотя бы на один градус. (На самом деле, в квартирах на Украине более прикручивать нечего, там уже всё давно прикручено.)

В истории, я предполагаю, нет других таких разительных примеров беспринципного существования одного государства за счёт другого.

Более того, стремясь увековечить своё паразитическое существование, Украина утверждает сейчас, что Россия ДОЛЖНА сохранить те потоки газа, которые идут через Украину, и требует договорного закрепления гарантий объёма газа, транзитом идущего из России на Запад через Украину.

Хочется воскликнуть: «Господи!» — и обратиться к старому доброму Богу, призывая Его в свидетели аморальности, наглости и цинизма украинского государства. Бомбят Донецк и Луганск и требуют, чтоб мы их обогащали.

Но мы не обращаемся к старому доброму Богу, мы ещё и оправдываемся за то, что нам приписывают намерение бросить сиротку Украину, лишить её «заработка». Перед своим визитом в Люксембург не кто-нибудь, но второй человек в государстве — премьер-министр Медведев — вынужден был защищаться, давая интервью изданию Luxemburger Wort:

- «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не будут препятствовать существующей ситуации»;

- «Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим газопроводам»;

- «Мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года».

В то время как на самом деле, вне зависимости от того, что там сказал люксембургскому изданию Медведев (премьер ведь вынужден выражаться умеренно и дипломатически, он же представляет государство. Я уверен: говори он просто от имени гражданина Медведева, он бы высказался резче, да государственные интересы требуют от него держать себя в рамках), подступает к горлу один-единственный вопрос, одно единственное возражение:

«А с какой стати?»

Мы что, не собственники нашего газа? Собственники.

Ну так вот кому хотим — тому и продадим, и трубы для транзита проложим там, где нам выгоднее.

Пшли вон! Геть от нас, бесстыдное государство!

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