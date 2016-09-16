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Хакеры рассекретили очередную часть документов WADA

21:07 16.09.2016
Фото Akim Dubrow с сайта wikipedia.org
Фото Akim Dubrow с сайта wikipedia.org
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Группировка хакеров Fancy Bear опубликовала на своем сайте третью часть документов из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В подборке фигурирую имена еще 11 спортсменам, которым было разрешено употребление допинга.

В списке упоминаются четверо спортсменов из Великобритании, трое из Австралии, двое из Германии и по одному из Дании и Испании. Согласно обнародованным хакерами документам, всем атлетам было дозволено принимать запрещенные препараты в терапевтических целях.

Президент России Владимир Путин, комментирую инциденты с кибератаками на базы данных WADA, отметил, что Москва не одобряет их действия. Однако при этом назвал обнародованную ими информацию небезынтересной для международной спортивной общественности. По его словам, она вызывает «очень много вопросов».

«Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр», - цитирует президента РИА Новости.

Несколькими днями ранее хакеры опубликовали первые две части документов. В них фигурировали свыше 20 спортсменов. В их числе оказались российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебро на Олимпиаде в Рио, и американские теннисистки Вину и Серена Уильямс.

В WADA подлинность документов подтвердили. Гендиректор агентства Оливье Ниггли попросил правительство РФ о помощи в борьбе с кибератаками.
 

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Выдающиеся спортсмены за рубежом, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.09.2016, 01:19
Тимофеич

Если больные британские спортсмены принимают допинг на законных основаниях по разрешению ВАДА, то к чему такая секретность?
Стеснительные какие... Зачем какая-то борьба с хакерами?
Пусть все это знают. Пусть они честно посмотрят в глаза соперникам, которых они обыгрывают благодаря законному допингу.
17.09.2016, 00:00
однозначно

Антидопинговое агентство Великобритании подтвердило,что 53 из 366 спортсменов,участников ОИ 2016 принимали запрещенные препараты по терапевтическим показаниям.Вот такой честный спорт у них.
16.09.2016, 23:33
Bob

Великобритания уже призналась что на олимпиаде в Рио из их 366 спортсменов, 53 спортсменам был разрешён прием запрещённых препаратов.
То есть получается что у них вообще команда инвалидов, 15% спортсменов из олимпийской команды больные люди.
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