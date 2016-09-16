Хакеры рассекретили очередную часть документов WADA

Группировка хакеров Fancy Bear опубликовала на своем сайте третью часть документов из базы данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). В подборке фигурирую имена еще 11 спортсменам, которым было разрешено употребление допинга.

В списке упоминаются четверо спортсменов из Великобритании, трое из Австралии, двое из Германии и по одному из Дании и Испании. Согласно обнародованным хакерами документам, всем атлетам было дозволено принимать запрещенные препараты в терапевтических целях.

Президент России Владимир Путин, комментирую инциденты с кибератаками на базы данных WADA, отметил, что Москва не одобряет их действия. Однако при этом назвал обнародованную ими информацию небезынтересной для международной спортивной общественности. По его словам, она вызывает «очень много вопросов».

«Вроде как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр», - цитирует президента РИА Новости.

Несколькими днями ранее хакеры опубликовали первые две части документов. В них фигурировали свыше 20 спортсменов. В их числе оказались российский боксер Миша Алоян, завоевавший серебро на Олимпиаде в Рио, и американские теннисистки Вину и Серена Уильямс.

В WADA подлинность документов подтвердили. Гендиректор агентства Оливье Ниггли попросил правительство РФ о помощи в борьбе с кибератаками.

