Путин провел в Кремле встречу с российскими паралимпийцами

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с паралимпийцами, которым не удалось выступить на прошедшей в Бразилии летней Паралмипиаде-2016 в связи с решением Международного паралимпийского комитета (IPC).

Он назвал это решение «лицемерным и трусливым». «Против вас сыграли не по-спортивному и не по-честному», - цитирует главу государства РИА Новости.

Путин отметил, что Россия останется верна идеалам паралимпийского движения и продолжит поддерживать спортсменов и создавать для них все условия. Президент пообещал, что в стране будут регулярно проводиться открытые Всероссийские паралимпийские соревнования.

Путин также поблагодарил спортсменов за их достижения и за пример, который они подают миллионам людей своей волей к победе и стремлением добиваться успеха, несмотря на трудности.

Президент наградил почетными грамотами более 20 атлетов. Еще 44 спортсменам и тренерам ранее были вручены благодарности от главы государства министром спорта Виталием Мутко.

Паралимпийские игры-2016 прошли в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. Российские спортсмены были отстранены от участия в них решением IPC из-за допингового скандала. Путин заверил, что для них специально организованы соревнования. Ни прошли 8-9 сентября на спортивных базах «Озеро Круглое» и в Новогорске.

