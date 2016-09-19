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Путин провел в Кремле встречу с российскими паралимпийцами

18:38 19.09.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с паралимпийцами, которым не удалось выступить на прошедшей в Бразилии летней Паралмипиаде-2016 в связи с решением Международного паралимпийского комитета (IPC).

Он назвал это решение «лицемерным и трусливым». «Против вас сыграли не по-спортивному и не по-честному», - цитирует главу государства РИА Новости.

Путин отметил, что Россия останется верна идеалам паралимпийского движения и продолжит поддерживать спортсменов и создавать для них все условия. Президент пообещал, что в стране будут регулярно проводиться открытые Всероссийские паралимпийские соревнования.

Путин также поблагодарил спортсменов за их достижения и за пример, который они подают миллионам людей своей волей к победе и стремлением добиваться успеха, несмотря на трудности.

Президент наградил почетными грамотами более 20 атлетов. Еще 44 спортсменам и тренерам ранее были вручены благодарности от главы государства министром спорта Виталием Мутко.

Паралимпийские игры-2016 прошли в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. Российские спортсмены были отстранены от участия в них решением IPC из-за допингового скандала. Путин заверил, что для них специально организованы соревнования. Ни прошли 8-9 сентября на спортивных базах «Озеро Круглое» и в Новогорске.
 

Темы: Россия, Паралимпийские игры и чемпионаты паралимпийцев, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 19:45
Интересное сообщение

С какими такими паралимпийцами смог провести встречу Путин,когда эти спортсмены не принимали участие в играх Паралмипиада-2016 в Рио-де-Жанейро? Значит и звания паралимпийские спортсмены у них нет,а есть просто - участники соревнований на озере Круглое.
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