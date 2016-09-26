]]> ]]>
Главная Спорт Новости

ФИФА расформировала комиссию по борьбе с расизмом

14:18 26.09.2016
Фото © Foto-net с сайта fifa.com
Фото © Foto-net с сайта fifa.com
Материалы по теме:

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о роспуске комиссии по борьбе с расизмом, пишет The Guardian.

В письменном уведомлении, направленном руководством ФИФА членам этого подразделения, говорится, что работа комиссии прекращена в связи с тем, что она «полностью выполнила свою временную задачу».

Член комиссии по борьбе с расизмом Осасу Обайиувана, комментируя решение ФИФА, заявил: «Проблема расизма в футболе не стала менее серьезной и менее актуальной, и по-прежнему требует внимания».

«Предстоит еще много работы и чемпионат мира-2018 в России — один из вопросов. Но очевидно, что руководство ФИФА считает иначе», — добавил он.

Обайиувана также отметил, что за год, прошедший после того, как комиссию возглавил Констнат Омари, она не провела ни одного заседания.

«Комиссия ФИФА по борьбе с расизмом и дискриминацией была создана для того, чтобы собрать ваши рекомендации, — говорится в письме, направленном членам этого подразделения. — Мы рады сообщить, что все ваши рекомендации приняты, а все созданные на их основе проекты осуществляются».

Комиссия по борьбе с расизмом и дискриминацией была создана ФИФА в 2013 году по инициативе Йозефа Блаттера, занимавшего в тот момент пост президента Международной федерации футбола. Комиссию возглавил Джеффри Уэбб. В середине 2015 года Уэбб был задержан в рамках антикоррупционного расследования. На посту главы комиссии его сменил глава конголезской федерации футбола Констант Омари.

Темы: Спортивные события и персоны, Футбол в мире, ФИФА
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.