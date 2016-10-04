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Теннисистке Шараповой сократили срок дисквалификации

18:37 4.10.2016
Мария Шарапова. Фото с сайта mariasharapova.com
Мария Шарапова. Фото с сайта mariasharapova.com
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил на девять месяцев срок дисквалификации российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

Вместо двух лет срок дисквалификации составит 15 месяцев. Поскольку санкция в отношении спортсменки начала действовать 26 января, то она сможет возобновить свое участие в соревнованиях уже с 26 апреля 2017 года.

В Международной ассоциации тенниса (ITF) заявили, что признают и уважают решение CAS, которое является окончательным и бесспорным.

В Федерации тенниса России (ФТР) также приветствовали решение Арбитража, подчеркнув, что Шарапова является «чистой» спортсменкой. В Олимпийском комитете России (ОКР) пожелали ей вернуться в теннисную элиту и выступить на Олимпиаде в Токио.

Сама Шарапова выразила надежду на то, что ITF сделает соответствующие выводы из ее дисквалификации. «Я взяла на себя ответственность с самого начала, так как не знала, что добавка, которую я принимала последние десять лет, попала под запрет. Но я также узнала о том, насколько лучше другие федерации уведомляли своих спортсменов об изменении правил», - цитирует спортсменку агентство.

Шарапова была дисквалифицирована на два года после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен мельдоний – вещество, запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с начала текущего года. Дисквалификация сделал невозможным выступление Шараповой на Олимпиаде-2016 в Бразилии, а также привела к разрыву рекламных контрактов с рядом компаний.
 

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Теннис
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04.10.2016, 20:25
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