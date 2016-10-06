МОК лишил олимпийской медали еще одну российскую спортсменку

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую прыгунью в высоту Анну Чичерову бронзовой медали, завоеванной на Олимпиаде-2008 в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

Перепроверка допинг-проб спортсменки дала положительный результат на запрещенный к употреблению препарат туринабол.

МОК поручил Международной ассоциации легкоатлетических федераций пересмотреть результаты всех соревнований, в которых участвовала Чичерова. Организация также обязала Олимпийский комитет России (ОКР) обеспечить возврат МОК медали, диплома и призовых денег, которые получила спортсменка в Пекине.

Это не первая награда, завоеванная на Играх-2008, которой лишаются российские спортсмены. Ранее МОК отобрал золото, выигранное в женской эстафете 4х100 м из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской, серебро за эстафету 4х400 м – в употреблении допинга уличили Татьяну Фирову и Анастасию Капачинскую, бронзу за эстафету 4х400 м из-за Дениса Алексеева. Кроме того, серебряной и бронзовой наград были лишены тяжелоатлетки Марина Шаинова и Надежда Евстюхина соответственно.

