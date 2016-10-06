]]> ]]>
Главная Спорт Новости

МОК лишил олимпийской медали еще одну российскую спортсменку

19:15 6.10.2016
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
Материалы по теме:

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую прыгунью в высоту Анну Чичерову бронзовой медали, завоеванной на Олимпиаде-2008 в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

Перепроверка допинг-проб спортсменки дала положительный результат на запрещенный к употреблению препарат туринабол.

МОК поручил Международной ассоциации легкоатлетических федераций пересмотреть результаты всех соревнований, в которых участвовала Чичерова. Организация также обязала Олимпийский комитет России (ОКР) обеспечить возврат МОК медали, диплома и призовых денег, которые получила спортсменка в Пекине.

Это не первая награда, завоеванная на Играх-2008, которой лишаются российские спортсмены. Ранее МОК отобрал золото, выигранное в женской эстафете 4х100 м из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской, серебро за эстафету 4х400 м – в употреблении допинга уличили Татьяну Фирову и Анастасию Капачинскую, бронзу за эстафету 4х400 м из-за Дениса Алексеева. Кроме того, серебряной и бронзовой наград были лишены тяжелоатлетки Марина Шаинова и Надежда Евстюхина соответственно.
 

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Легкая атлетика в России, Летние и зимние Олимпийские игры , Скандалы и разоблачения в мире спорта, Международный олимпийский комитет (МОК)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.