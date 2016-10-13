Рыбалку предложили включить в программу Олимпийских игр

Международная конфедерация спортивного рыболовства (CIPS) подала заявку на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр - 2020 в Токио.



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Об этом сообщает BBC News.

Руководство конфедерации считает, что из-за популярности рыбной ловли в мире попадание в программу Игр позволит сделать олимпийское движение более универсальным. Отмечается, что пойманную на соревнованиях рыбу планируется отпускать на волю без причинения вреда.

Критики выступают против включения дисциплины в программу Олимпиады из-за влияния удачи на исход соревнований и недостатка зрелищности.

В программу Олимпийских игр 2020 года в Токио войдут пять новых видов спорта: бейсбол, карате, скейтбординг, скалолазание и серфинг.

На Олимпийских играх в 1900 году прошли неофициальные состязания по рыболовству, в которых приняли участие представители шести стран. Записей о победителе не сохранилось.