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Рыбалку предложили включить в программу Олимпийских игр

13:28 13.10.2016

Международная конфедерация спортивного рыболовства (CIPS) подала заявку на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр - 2020 в Токио.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Об этом сообщает BBC News.

Руководство конфедерации считает, что из-за популярности рыбной ловли в мире попадание в программу Игр позволит сделать олимпийское движение более универсальным. Отмечается, что пойманную на соревнованиях рыбу планируется отпускать на волю без причинения вреда.

Критики выступают против включения дисциплины в программу Олимпиады из-за влияния удачи на исход соревнований и недостатка зрелищности.

В программу Олимпийских игр 2020 года в Токио войдут пять новых видов спорта: бейсбол, карате, скейтбординг, скалолазание и серфинг.

На Олимпийских играх в 1900 году прошли неофициальные состязания по рыболовству, в которых приняли участие представители шести стран. Записей о победителе не сохранилось.

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 19:57
ттк

предлагаю в программу включить Литробол
13.10.2016, 19:18
Можно ещё

Спортивное сплёвывание, лузганье семак и сидение на корточках. В этой дисциплине русским нет конкуренции. Ну и классика- спортивный литробол.
13.10.2016, 19:13
А

спортивный секс можно внести в пятиборье.
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