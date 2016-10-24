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МОК наградил информаторов WADA Юлию и Виталия Степановых

15:00 24.10.2016
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
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Бывший работник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов и его жена спортсменка, бегунья на средние дистанции Юлия Степанова получили награды от Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом пишет портал Inside The Games.

Виталий Степанов будет предоставлять консультационные услуги МОК по всем аспектам допинг-контроля и защиты чистых спортсменов, а Юлия Степанова получила грант на тренировки.

Как отмечает портал, это решение, которое было принято после встречи Степановых с главой МОК Томасом Бахом, можно расценивать как знак поддержки со стороны комитета и знак другим возможным информаторам о злоупотреблениях в антидопинговой системе.

«Мы очень рады, что можем и дальше бороться с допингом и предоставить наш опыт информирования, относящийся к России. Мы очень благодарны, что МОК дает нам эту возможность», — сказали Степановы.

Супруги Степановы были главными действующими лицами фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое по итогам документальной картины приступило к расследованию. В результате все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, были отстранены от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Спортивные события и персоны, Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 21:55
мракобес

предатели, а эта пара вдвойне!
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Но они не знали про болезни у Вильямсовых,а то ба их завалили.За чистый спорт!
24.10.2016, 20:40
не надо

болтать Предатель -он и ы Африке предатель Просто в России любят когда предают не Россиию Тогда это разведчик и ему честь и хвала ну и халва бесплатно
24.10.2016, 20:39
данте

значит составят компанию Мутко и всем остальным российским деятелям и правителям
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