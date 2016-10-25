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Новому министру спорта поручили наладить отношения с МОК и WADA

10:36 25.10.2016
Павел Колобков. Фото с сайта wikimedia.org
Павел Колобков. Фото с сайта wikimedia.org
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Новый министр спорта Павел Колобков займется налаживанием отношений с международными спортивными организациями — Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Об этом «Известиям» сообщили источник в ведомстве и подтвердил сам министр.

«Конечно, нам важно иметь доверительные, рабочие отношения с МОКом, МПК и ВАДА. Этот вопрос также стоит на повестке дня», — сказал он, отметив, что в этой сфере предстоит много работы.

В свою очередь источник издания утверждает, что Колобков на новом посту должен также добиться снятия дисквалификации с нашей паралимпийской сборной и возвращения международных стартов в Россию.

Сам глава ведомства отметил, что основными направления его деятельности также станут подготовка страны к крупнейшим соревнованиям, работа с резервом, программа ГТО и выполнение федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ с 2016 по 2020 год».

Колобков был назначен на пост главы Минспорта указом президента Владимира Путина 19 октября. До этого дня он занимал должность замминистра спорта России. В этот же день стало известно, что Виталий Мутко, ранее руководивший спортивным ведомством, станет вице-премьером по вопросам спорта.
Накануне, 24 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя министра спорта Юрия Нагорных, который фигурировал в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) поо сокрытии допинг-проб российских спортсменов. 

Темы: Россия, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Спортивные события и персоны, Международный олимпийский комитет (МОК), Министерство спорта РФ
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Комментарии читателей
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25.10.2016, 12:20
Дед Щукарь

МОК и WADA сказала: надо! Москвич ответил: есть!
25.10.2016, 12:13
Дед Щукарь

Нерон не пожелал быть обыкновенным зрителем. Ему самому хотелось участвовать в Олимпийских играх. Если даже он не добьется победы, то каким-либо другим способом получит лавры олимпионика, ведь император может сделать все, что захочет.
И вот на золоченой колеснице, запряженной не четверкой лошадей, как обычно, а десятью, выехал на ристалище венценосный ездовой. Он взмахнул бичом, и колесница помчалась по каменистой земле ипподрома. Нерону не удалось приехать к финишу первым. Ему вообще не суждено было добраться до финиша. На повороте колесница опрокинулась, и император едва не был растоптан копытами лошадей. И все же победу присудили не тому, кто пришел первым, а Нерону. Судьи торжественно увенчали его олимпийским венком. В благодарность за это Нерон наградил их, сделав римскими гражданами. Так был нарушен еще один священный закон Олимпийских игр, гласящий, что победа завоевывается не деньгами и не знатностью, а в честной борьбе.
25.10.2016, 12:08
реплика

Контора -это наше российское министерство спорта. Надеюсь при новом министре будет не так.
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