Новому министру спорта поручили наладить отношения с МОК и WADA

Новый министр спорта Павел Колобков займется налаживанием отношений с международными спортивными организациями — Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Об этом «Известиям» сообщили источник в ведомстве и подтвердил сам министр.

«Конечно, нам важно иметь доверительные, рабочие отношения с МОКом, МПК и ВАДА. Этот вопрос также стоит на повестке дня», — сказал он, отметив, что в этой сфере предстоит много работы.

В свою очередь источник издания утверждает, что Колобков на новом посту должен также добиться снятия дисквалификации с нашей паралимпийской сборной и возвращения международных стартов в Россию.

Сам глава ведомства отметил, что основными направления его деятельности также станут подготовка страны к крупнейшим соревнованиям, работа с резервом, программа ГТО и выполнение федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ с 2016 по 2020 год».

Колобков был назначен на пост главы Минспорта указом президента Владимира Путина 19 октября. До этого дня он занимал должность замминистра спорта России. В этот же день стало известно, что Виталий Мутко, ранее руководивший спортивным ведомством, станет вице-премьером по вопросам спорта.

Накануне, 24 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя министра спорта Юрия Нагорных, который фигурировал в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) поо сокрытии допинг-проб российских спортсменов.