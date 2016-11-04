Принят закон об уголовном наказании за склонение спортсменов к допингу

Госдума на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

Инициатива была разработана депутатами Дмитрием Свищевым из ЛДПР и единороссами Маратом Бариевым и Ильдаром Гильмутдиновым, сообщает РИА Новости.

Склонение спортсмена к допингу тренером, специалистом по спортивной медицине или специалистом в области физической культуры и спорта будет наказывать либо штрафом до 300 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового, либо ограничением свободы на срок до года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Если эти действия совершила группа лиц по предварительному сговору или в отношении несовершеннолетнего или двух и более спортсменов, а также с применением насилия или с угрозой его применения, то предусматривается либо штраф до 500 тысяч рублей (до 1 миллиона рублей в первом чтении) или в размере дохода осужденного за период до года с лишением права занимать определенные должности на срок до четырех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В случае, когда деяния повлекли смерть спортсмена по неосторожности или другие тяжкие последствия, виновникам может грозить либо до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо до трех лет принудительных работ или лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до пяти лет.

Использование в отношении спортсмена независимо от его согласия методов, запрещенных для использования в спорте, наказывается либо штрафом до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности, либо лишением свободы на срок до года (от трех до пяти лет в первом чтении) с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

Аналогичное деяние, повлекшее по неосторожности смерть спортсмена или другие тяжкие последствия, будет наказываться либо ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с аналогичным лишением права занимать определенные должности, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

По мнению первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, введение данного закона является ответом зарубежным критикам, которые обвиняли РФ в наличии государственной программы по поддержке допинга.

"Это также и ясный сигнал тем, кто в России считает, что в спорте высшие достижения невозможны без использования допинга. Это, безусловно, не так, и вся наша великая спортивная история говорит, что наши спортсмены — чистые спортсмены — всегда добивались успеха на крупных соревнованиях", — пояснил Жуков.