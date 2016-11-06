Сборная России по хоккею стала обладательницей Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла, разгромив команду Чехии со счетом 3:0. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч проходил в Хельсинки на «Хартвалл Арене». Первую шайбу в ворота чешской сборной забросил Владимир Ткачев на 26-й минуте. На 38-й минуте ворота соперника поразил Никита Гусев, а автором третьего гола стал на 50-й минуте Алексей Береглазов.

Ранее российские хоккеисты обыграли команды Финляндии (5:1) и Швеции (3:2).

Кубок Карьяла – один из этапов Евротура. Следующим будет Кубок Первого канала, матчи которого состоятся в Москве 15-18 декабря.

