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Сборная России по хоккею стала обладательницей Кубка Карьяла

18:20 6.11.2016
Фото с сайта fhr.ru
Фото с сайта fhr.ru
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Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла, разгромив команду Чехии со счетом 3:0. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч проходил в Хельсинки на «Хартвалл Арене». Первую шайбу в ворота чешской сборной забросил Владимир Ткачев на 26-й минуте. На 38-й минуте ворота соперника поразил Никита Гусев, а автором третьего гола стал на 50-й минуте Алексей Береглазов.

Ранее российские хоккеисты обыграли команды Финляндии (5:1) и Швеции (3:2).

Кубок Карьяла – один из этапов Евротура. Следующим будет Кубок Первого канала, матчи которого состоятся в Москве 15-18 декабря.
 

Темы: Хоккей в мире, Хоккей в России, Россия, Финляндия, Сборная России по хоккею, События в мире хоккея
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06.11.2016, 18:53
полухохол

МОЛОДЦЫ,ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ!
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