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Шараповой пообещали вернуть статус посла доброй воли

20:36 10.11.2016
Мария Шарапова © KM.RU, Вадим Черноусов
Мария Шарапова © KM.RU, Вадим Черноусов
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Статус посла доброй воли ООН будет возвращен российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на спикера всемирной организации.

По его словам, в ООН обрадованы тем, что Шарапова сможет вернуться в большой теннис раньше, чем ожидалось. Она вновь станет послом доброй воли, как только закончится срок ее дисквалификации.

В июне Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года после признания в употреблении мельдония. В октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения спортсменки от соревнований на девять месяцев. Она сможет выйти на корт уже в апреле будущего года.

Шарапова в течение ряда лет сотрудничала с ООН по программе борьбы с нищетой и неравенством. Всемирная организация расторгла с ней контракт из-за дисквалификации.
 

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Теннис, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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11.11.2016, 10:06
Микс

Отстранение Шуруповой было незаконным.
11.11.2016, 09:12
МВИ

Любезный, вообще-то мяч круглый,а поле большое,это называется футбол. Назначение нового тренера, это далеко от не означает,что будут только победы. Необходимо для начала сформировать команду,которой в РФ после распада б.СССР просто нет. Для побед нужны базы для подготовки будующих футболистов. Всё только начинается,побед даже в теории быть не может.
Можно откровенно порадоваться за Марию Шарапову,но хотелось бы узнать,какое наказание получат настоящие наркоманы в спорте,особенно из стран евросоюза и сша.
11.11.2016, 08:45
Шарапова просит и умоляет...

... а в это время братья Вильямс, готовясь к следующему соревнованию, жрут допинг из корыта с разрешения антидопинговой комиссии ...
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