Шараповой пообещали вернуть статус посла доброй воли
Статус посла доброй воли ООН будет возвращен российской теннисистке Марии Шараповой. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на спикера всемирной организации.
По его словам, в ООН обрадованы тем, что Шарапова сможет вернуться в большой теннис раньше, чем ожидалось. Она вновь станет послом доброй воли, как только закончится срок ее дисквалификации.
В июне Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года после признания в употреблении мельдония. В октябре Спортивный арбитражный суд сократил срок отстранения спортсменки от соревнований на девять месяцев. Она сможет выйти на корт уже в апреле будущего года.
Шарапова в течение ряда лет сотрудничала с ООН по программе борьбы с нищетой и неравенством. Всемирная организация расторгла с ней контракт из-за дисквалификации.