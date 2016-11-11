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3 причины, почему Леонид Федун не продает «Спартак»

14:02 11.11.2016
Леонид Федун. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Леонид Федун недавно лаконично заявил: «Любовь не продаётся»

Амбиции 

Леонид Арнольдович Федун стал одним из самых богатых людей России. Нельзя сказать, что он поднялся с самых низов, но его дорога наверх финансового успеха не была столь прямой и лёгкой. Его отец был простым военным врачом, и Леонида Федуна в юности никто не назначал директором или замом крупной компании. Из этого можно сделать вывод, что Федун очень амбициозный человек, который знает себе цену и всегда добивается своего. Разве может такой человек уйти и оставить свой любимый клуб вот так вот просто? Разве может он поддаться критике хейтеров и сдаться? Конечно, нет!

Федун давно мог продать «Спартак», но этого не сделал 

Московский «Спартак» - самый популярный и самый титулованный футбольный клуб России. И даже несмотря на общий не самый высокий уровень популярности футбола в стране, желающие приобрести народную команду есть. И среди них есть люди, которые не раз и не два уже пытались это сделать. Один из них – Пётр Авен, член наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп». Он не успел купить «Спартак» перед Червиченко, «прозевал» момент и перед Федуном. И судя по новостям, он по-прежнему готов стать акционером клуба. Но дело в том, что Федун не собирается с ним расставаться. Покупатель есть, но «Спартак» не продаётся. Можно много спорить о том, что было бы лучше для клуба и команды, но факт остаётся фактом: спрос есть, предложения – нет.

Федун любит «Спартак», и продавать его не собирается 

За 13 лет у руля московского «Спартака» Леонид Федун потратил на клуб более миллиарда долларов. И это при том, что российский футбол убыточен по своей сути. Так зачем Леонид Федун вкладывает в «Спартак» каждый сезон десятки миллион долларов? Зачем он поднимает инфраструктуру? Зачем он отгрохал базу клуба? Зачем построил одну из лучших в Европе академий? Зачем поддерживает детский спорт? Зачем помогает ветеранам команды? Зачем он, наконец, построил стадионный комплекс «Открытие Арена» с манежем, клубным музеем, магазином фанатской атрибутики и десятком более мелких объектов?

Разве это приносит ему какую-то выгоду? Разве эксперт в области фондового рынка, один из богатейших людей России, думает, что это окупится? Или он просто не нашел более выгодного способа вложить свои деньги? Скорее всего нашел бы. И таких способов существует десятки. Ответ на вопрос «почему Федун купил «Спартак» прост – он любит эту команду. А раз любит, то и не продаст. Как недавно он лаконично заявил: «Любовь не продаётся».

«Спартак», без всякого преувеличения, можно назвать делом жизни для Леонида Федуна, а потому продавать народную команду он не станет. Можно спорить о его стиле управления и кадровой политике, но сомневаться в желании Федуна сделать клубу как можно лучше не приходится.
 

Темы: Футбол в России, ФК «Спартак»
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