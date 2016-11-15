Сборная России по футболу обыграла команду Румынии в Грозном

Сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с с командой Румынии со счетом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, сообщает ТАСС.

Единственный гол был забит в дополнительное время, на 93-й минуте игры, Магомедом Оздоевым.

Вице-премьер правительства России и глава РФС Виталий Мутко заявил, что команда показала достойный футбол. «Есть несыгранность, есть слабые места, но в целом команда старается. Сейчас она выглядит не так, как хотелось бы, но все равно достойно», - цитирует его «Интерфакс». Мутко также добавил, что сборная еще проходит процесс становления.

Эта победа российских футболистов – первая в последних трех товарищеских матчах. Ранее они потерпели поражения от команд Коста-Рики (3:4) и Катара (1:2).

