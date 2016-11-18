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МОК лишил сборную России трех медалей Олимпийских игр в Пекине

10:03 18.11.2016
Фото с сайта adi19.ru
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Трое российских спортсменов — бронзовые призеры тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков и обладатель серебряной награды борец греко-римского стиля Хасан Бароев — должны будут вернуть медали, завоеванные на Олимпиаде 2008 года в Пекине. По итогам перепроверки допинг-тестов в пробе всех трех спортсменов обнаружили запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон (туринабол), пишет РБК со ссылкой на сообщение МОК.

Также МОК аннулировал результат российской прыгуньи в высоту Елены Слесаренко на Олимпиаде в Пекине. На Олимпиаде-2008 она преодолела планку на высоте 2,01 метра, заняв четвертое место. Третьей с результатом 2,03 метра стала другая представительница России Анна Чичерова, ранее также пойманная на употреблении туринабола.

В 2015 году WADA объявило о перепроверке проб участников Олимпиад 2008 и 2012 годов. В первую очередь анализу подверглись пробы тех спортсменов, которые потенциально могли принять участие в Олимпиаде 2016 года.

В течение четырех последних месяцев МОК лишил сборную России 11 медалей Игр-2008, включая награды Аккаева, Лапикова и Бароева. Ранее из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской у россиянок отобрали золото в эстафете 4х100 м. Употребление запрещенных препаратов Татьяной Фировой и Анастасией Капачинской лишило команду серебра в эстафете 4х400 м. Из-за Дениса Алексеева у мужской сборной России отобрали бронзу в эстафете 4х400 м. Также МОК объявил о лишении олимпийских наград Пекина метательницу копья Марию Абакумову (серебро), тяжелоатлетку Марину Шаинову (весовая категория до 58 кг, серебро), прыгунью в высоту Анну Чичерову (бронза), бегунью на 3000 метров с препятствиями Екатерину Волкову (бронза) и тяжелоатлетку Надежду Евстюхину (до 75 кг, бронза).

Темы: Летние и зимние Олимпийские игры , Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 13:45
Гость: Мы все

разделяем мнение уральца.
18.11.2016, 13:44
Гость: киевлянину

мир переживет,но и мы меньше потратимся и станем чуть богаче,так что не пужай нас,браток!
18.11.2016, 13:42
Гость: после драки

кулаками не машут
Все комментарии (15)
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