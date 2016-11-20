Президент WADA выразил надежду на полноценное сотрудничество с РФ

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди высказался за возобновление полноценного сотрудничества с Россией.

«Нам необходимо, чтобы Россия вновь соответствовала антидопинговому кодексу, чтобы все проблемы были полностью устранены», - цитирует его ТАСС. Риди отметил, что прогресс в восстановлении связей «налицо» и выразил надежду на ускорение этого процесса. Он заверил, что агентство заинтересовано в этом.

Глава WADA также приветствовал создание в России независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова, отметив, что знает его «много-много лет».

Риди назвал Россию очень важной страной для спортивного сообщества и выразил надежду на то, что Москва приложит все усилия для разрешения существующих проблем.

Ранее независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала первую часть доклада, в котором говорилось о наличии в России целой схемы по применению спортсменами запрещенных препаратов, якобы поддерживаемой властями. В результате российские атлеты едва не лишились возможности участвовать в Олимпиаде-2016 в Рио, а паралимпийцев до соревнований не допустили. Вторая часть доклада должна быть обнародована 9 декабря. В России неоднократно отмечали, что выводы комиссии не подкреплены доказательствами.

