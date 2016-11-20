Сергей Ковалев проиграл бой американским судьям

Скандалом завершился бой между российским полутяжем Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом

Если верить американскому президенту Бараку Обаме, то американцы – это избранный народ. Кем избранный и когда избранный, об этом Обама умалчивает, просто предлагая принять это как данность. Избранный и точка.

Всем памятна прошедшая Олимпиада в Бразилии, где сборная США была представлена целым выводком страдающих от разного рода хронических недугов американских атлетов, которым под этим предлогом легально разрешили принимать «лекарства». За которые атлетов других стран, наверняка, дисквалифицировали бы, но так как американцы – избранный народ, то им принимать загадочные препараты разрешили. Спортивная общественность пробовала робко возмущаться, но американцам их недовольство – до лампочки Эдисона. И вообще, избранные плевать хотели на всех несогласных с верхушки Эмпайр-стейт-билдинг.

Аналогичная ситуация сложилась в бою между российским боксером Сергеем Ковалевым, обладателем трех чемпионских поясов по версиям WBO, WBA и IBF, и представителем избранной нации – Андре Уордом. Бой происходил в Лас-Вегасе и судили его также избранные судьи. Поэтому нет ничего удивительного в том, как этот бой ими был оценен.

Но обо всем по-порядку.

В мировом рейтинге полутяжей на утро субботы Сергей Ковалев занимал первое место, имея в своем активе 30 побед, 26 из которых он завершил нокаутом. Уорд также имел 30 побед, но только 15 из них он одержал нокаутом и занимал, соответственно, третью строчку рейтинга. Большинство специалистов ставили на Ковалева, отмечая его явное превосходство в ударной мощи над оппонентом. Последний, хоть и является весьма техничным бойцом, но всегда считался кем угодно, но только не нокаутером. Хотя его ударов, конечно же, стоило опасаться. Впрочем, Ковалев встречал в ринге соперников и посерьезнее и со многими из них бои заканчивался досрочно.

Поначалу многим казалось, что точно так же закончится и бой с Уордом, так как уже во втором раунде представитель избранной нации пропустил сильный удар и принял коленно-локтевую позицию. Лас-Вегас на некоторое время погрузился в траур, но героический сын богоизбранного американского народа – Андре Уорд - нашел в себе силы перейти из партера в вертикальное положение и продолжить бой.

И вот здесь Ковалев допустил роковую ошибку. Он не добил Уорда, хотя обязан был это сделать несмотря ни на что. Вполне возможно, что он посчитал дело уже сделанным, но недооценка противника всегда оборачивалась очень большими проблемами. Не стал исключением и этот бой, тем более что к его середине Уорд оклемался и начал перехватывать инициативу. Тем не менее, если он и выиграл какие-то раунды, то не более пяти. Ковалев же совершенно точно выиграл все первые семь раундов, плюс в его активе был нокдаун. И как ни считай, к каким замысловатым методикам подсчета ни прибегай, в этом бою Ковалев победил однозначно.

Однако все три судьи единогласно признали победителем Уорда, поставив оценки 114-113 в его пользу. Ковалев, разумеется, с этим не согласился, но после Олимпиады пора бы уже привыкнуть, что представители избранной нации играют по своим правилам. Которые, к тому же, переписывают на ходу.

В общем, этот бой войдет в историю бокса как один из самых омерзительных по части судейства. Где это видано, чтобы претендент победил чемпиона, проиграв первую половину боя, да ещё и побывав в нокдауне? Если кто-то сомневался, что Америка – удивительная страна, то бой Ковалев-Уорд доказал это на все 100%. Дабы не быть голословным, приведем оценку боя комментатором канала НВО Гарольдом Леттерманом. Тоже, кстати, американцем. Подсчитав после боя все очки, он выдал следующий результат: 116-111 в пользу Ковалева. Весьма дипломатично высказался Даг Фишер, главный редактор журнала RING: «Не хочется оспаривать решение судей, но Уорд не выиграл семь раундов».

Как говорится, сколько людей, столько и мнений, поэтому обратимся к сухой статистике: за время боя Ковалев нанес 474 удара, 126 из которых попали в цель. Показатель Уорда – 337/116. Не забываем и про тот удар, в результате которого Уорд некоторое время стоял посреди ринга на четвереньках. В общем, как ни крути, но этот бой Уорд проиграл, а Ковалева банально обворовали судьи.

Впрочем, последние это делают давно и регулярно, вспомним хотя бы бой Оскара де ла Хойя с Флойдом Мэйвезером или первый бой Пакьяо-Бредли. Богоизбранных американских боксеров богоизбранные американские судьи делают чемпионами, наплевав на всех и вся. Если боксер не может нокаутировать соперника в ринге, этим с удовольствием займутся судьи, предоставив такую цифирь, что удивятся даже прожженные шулеры.

Проигравший бой, но назначенный судьями чемпионом Уорд, хоть и заявлял о том, что готов начать подготовку к бою-реваншу, но можно не сомневаться, что теперь его штаб будет всячески этого избегать. Получив от судей подарок в виде трех чемпионских поясов, Уорд не захочет слишком быстро расстаться с таким трофеем. И хотя на словах он готов драться хоть завтра, но на деле будет бегать от Ковалева до последнего. Попутно, глядишь, у него, как и у многих других американских спортсменов, внезапно найдутся какие-то страшные болезни, типа синдрома дефицита внимания, ему потребуется длительный курс лечения и тд. и тп.

В общем, жалко, что Ковалев не вколотил избранного «чемпиона» в настил ринга во втором раунде. Проблем в дальнейшем было бы на порядок меньше.