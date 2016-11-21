МОК лишил золотой медали чемпионку ОИ-2012 Юлию Зарипову

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты ряда спортсменов после перепроверки допинг-проб, которые были отобраны в ходе Олимпиады-2012 в Лондоне. В их числе оказалась Юлия Зарипова, победившая в забеге на три тысячи метров с препятствиями, сообщает «Интерфакс».

Кроме нее в список МОК включены еще трое россиян. Речь идет о серебряных призерах Игр 2012 года штангистах Александре Иванове (весовая категория до 94 кг) и Наталье Заболотной (весовая категория до 75 кг).

В числе дисквалифицированных также оказался еще один российский тяжелоатлет – Андрей Деманов. На Олимпиаде в Лондоне он показал четвертый результат в весовой категории до 94 кг.

Согласно сообщению МОК, в пробах всех россиян было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Комитет потребовал от спортсменов полученные награды.

В общей сложности в список МОК попали 12 спортсменов. Помимо россиян в нем значатся атлеты из Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии и Украины.

