Сергей Карякин претендует на титул чемпиона мира по шахматам

Россиянин и норвежец продолжают сражаться за шахматную корону. Сергей Карякин и Магнус Карлсен сыграли уже восемь партий, если семь из них завершились вничью, то в восьмой лучше был наш спортсмен. Партия длилась около пяти часов. Соперник Карякина признал поражение на 53-м ходу.

Свое мнение об этом поединке в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал российский шахматист, гроссмейстер Александр Грищук: «Конечно, победа очень важна, но впереди еще четыре партии. Вся борьба еще впереди».

Гроссмейстер подчеркнул, что победа в восьмой партии позволила Карякину вырваться вперед и претендовать на чемпионский титул.

«Вчерашняя партия получилась не блестящей, но по крайней мере теперь интрига закрутилась до предела», — добавил Грищук.

Следующая партия пройдет через день. Карякин снова будет играть черными фигурами. Чемпионат стартовал 11 ноября и продлится до конца месяца. Чтобы определить победителя, соперникам нужно сыграть 12 партий. Призовой фонд турнира - 1 миллион долларов. Победитель получит 60% суммы, а проигравший — 40%.