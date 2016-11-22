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Сергей Карякин претендует на титул чемпиона мира по шахматам

15:38 22.11.2016
Фото с сайта фсин.рф
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Россиянин и норвежец продолжают сражаться за шахматную корону. Сергей Карякин и Магнус Карлсен сыграли уже восемь партий, если семь из них завершились вничью, то в восьмой лучше был наш спортсмен. Партия длилась около пяти часов. Соперник Карякина признал поражение на 53-м ходу.

Свое мнение об этом поединке в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал российский шахматист, гроссмейстер Александр Грищук: «Конечно, победа очень важна, но впереди еще четыре партии. Вся борьба еще впереди».

Гроссмейстер подчеркнул, что победа в восьмой партии позволила Карякину вырваться вперед и претендовать на чемпионский титул.

«Вчерашняя партия получилась не блестящей, но по крайней мере теперь интрига закрутилась до предела», — добавил Грищук.

Следующая партия пройдет через день. Карякин снова будет играть черными фигурами. Чемпионат стартовал 11 ноября и продлится до конца месяца. Чтобы определить победителя, соперникам нужно сыграть 12 партий. Призовой фонд турнира - 1 миллион долларов. Победитель получит 60% суммы, а проигравший — 40%.

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, События в мире шахмат
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Комментарии читателей
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22.11.2016, 20:28
Русский

..кто сам играет в шахматы и на хорошем любительском уровни, тот прекрасно понимает ЦЕНУ победы Русского Шахматиста в 8 -ой партии( из 12). Победы в партию , где у нашего были черные фигуры!
Анализировал партию, черные стояли хорошо. Но в концовке норвег полез вперед и получил нокаутирующий удар! Какой молодец, Серега. Ведь играл на флажке и врезал! Браво!
Теперь ставлю на то, что звание Чемпиона Мира переедет в Россию, в соотношении 65 против 35.
Удачи, С.Корякину от всех Русских и россиян!
22.11.2016, 19:50
Хи-хи!

"Сергей Карякин претендует на титул чемпиона мира по шахматам." Можно подумать, что Магнус Карлсен НЕ претендует... И чего раньше времени прыгать?
22.11.2016, 19:10
км проснулся

Карякин давно претендует
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