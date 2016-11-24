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Спортсмена Александра Емельяненко освободили из колонии

21:05 24.11.2016
Александр Емельяненко. Фото с сайта stormport.ru
Александр Емельяненко. Фото с сайта stormport.ru
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко освободился из Борисоглебской колонии. Неотбытую часть наказания Воронежский областной суд заменил ему двумя годами исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Адвокат Емельяненко Кахабер Долбадзе рассказал ТАСС, что спортсмен после освобождения отправился к своей матери в Старый Оскол. После этого он намерен приехать в Москву.

В мае прошлого года Емельяненко приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. Суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищении ее паспорта.
 

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России
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