Спортсмена Александра Емельяненко освободили из колонии

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко освободился из Борисоглебской колонии. Неотбытую часть наказания Воронежский областной суд заменил ему двумя годами исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Адвокат Емельяненко Кахабер Долбадзе рассказал ТАСС, что спортсмен после освобождения отправился к своей матери в Старый Оскол. После этого он намерен приехать в Москву.

В мае прошлого года Емельяненко приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей. Суд признал его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищении ее паспорта.

