Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) создала собственное подразделение по вопросам допинга и коррупции, передает "Р-Спорт" со ссылкой на АФП.

Решение о его создании было принято на конгрессе организации, который проходит в Монако.

Сообщается, что данная мера связана с реформами внутри организации, которые направлены на восстановление доверия после серии коррупционных скандалов.

Ранее экс-глава IAAF Ламин Диак был арестован по подозрению в коррупции, в том числе получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Также IAAF временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушении антидопинговых правил в России.