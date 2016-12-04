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IAAF создала собственное подразделение по вопросам допинга и коррупции

11:08 4.12.2016
Фото с сайта iaaf.org
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 Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) создала собственное подразделение по вопросам допинга и коррупции, передает "Р-Спорт" со ссылкой на АФП.

Решение о его создании было принято на конгрессе организации, который проходит в Монако.

Сообщается, что данная мера связана с реформами внутри организации, которые направлены на восстановление доверия после серии коррупционных скандалов.

Ранее экс-глава IAAF Ламин Диак был арестован по подозрению в коррупции, в том числе получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Также IAAF временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушении антидопинговых правил в России.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Легкая атлетика в мире
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