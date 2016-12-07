МОК продлил санкции против РФ на неопределенный срок

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение продлить санкции в отношении России в связи с допинговыми скандалами. Ограничения будут действовать «до дальнейшего уведомления», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы комитета.

«Пока вышеупомянутые процессы не будут завершены, исполком будет принимать все необходимые меры и санкции в контексте Олимпийских игр, такие как дисквалификации спортсменов, а также исключение замешанных в (допинговых) делах должностных лиц или чиновников», - цитирует агентство сообщение МОК. В комитете добавили, что вне Олимпиад международные федерации могут вводить в отношении спортсменов любые дополнительные санкции.

В период действия санкций МОК не будет организовывать или поддерживать любые спортивные мероприятия в России. Он порекомендовал федерациям зимних олимпийских видов спорта прекратить подготовку к соревнованиям в РФ и начать поиски новых мест их проведения.

Комитет ввел санкции против России в середине июля, после того как была опубликована первая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемой Ричардом Маклареном, о нарушениях антидопинговых правил в ходе Олимпиады в Сочи. Срок действия ограничений был установлен до конца текущего года. Ранее сообщалось, что вторая часть доклада комиссии Макларена будет обнародована 9 декабря.

