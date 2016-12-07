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МОК продлил санкции против РФ на неопределенный срок

20:18 7.12.2016
Фото с сайта adi19.ru
Фото с сайта adi19.ru
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Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение продлить санкции в отношении России в связи с допинговыми скандалами. Ограничения будут действовать «до дальнейшего уведомления», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы комитета.

«Пока вышеупомянутые процессы не будут завершены, исполком будет принимать все необходимые меры и санкции в контексте Олимпийских игр, такие как дисквалификации спортсменов, а также исключение замешанных в (допинговых) делах должностных лиц или чиновников», - цитирует агентство сообщение МОК. В комитете добавили, что вне Олимпиад международные федерации могут вводить в отношении спортсменов любые дополнительные санкции.

В период действия санкций МОК не будет организовывать или поддерживать любые спортивные мероприятия в России. Он порекомендовал федерациям зимних олимпийских видов спорта прекратить подготовку к соревнованиям в РФ и начать поиски новых мест их проведения.

Комитет ввел санкции против России в середине июля, после того как была опубликована первая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), возглавляемой Ричардом Маклареном, о нарушениях антидопинговых правил в ходе Олимпиады в Сочи. Срок действия ограничений был установлен до конца текущего года. Ранее сообщалось, что вторая часть доклада комиссии Макларена будет обнародована 9 декабря.
 

Темы: Россия, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2016, 21:33
Тарас

Все правильно.....К величайшему сожалению, в нашей стране вместо того, чтобы БИЧЕВАТЬ всех принимавших допинг им предоставляют всяческие льготы и престижные и ДЕНЕЖНЫЕ места работы. Просто околоспортивная ВАКХАНАЛИЯ!
07.12.2016, 20:45
P.S.

Может МОК и его окрестности послать на неопределенный срок?
07.12.2016, 20:37
Вопросик

А наши подали на этот МОК из-за отстранения парольмпийцев или опять простили?
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