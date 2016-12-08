Исинбаева стала председателем наблюдательного совета РУСАДА‍

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева стала председателем нового состава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Эта инфиормация сообщается на сайте организации.

Накануне состоялись выборы нового состава наблюдательного совета РУСАДА. Финансирование организации теперь будет прямым из бюджета. Ранее был изменен состав учредителей агентства – в их числе остались только Олимпийский (ОКР) и Паралимпийский комитеты России (ПКР). Всего в наблюдательный совет вошли 10 человек. Среди них президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин и глава Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняко.

Исинбаева поблагодарила коллег и отметила важность борьбы с допингом. «Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие», — заявила Исинбаева. Именно борьбу с допингом и возвращение РУСАДА статуса она видит главной своей целью.

Исинбаева была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) летом 2016 года, а 19 августа объявила о завершении своей спортивной карьеры. Также в августе россиянка была принята в члены МОК на сессии организации в Рио-де-Жанейро.

Исинбаева является кандидатом в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), отчетно-выборная конференция которой должна пройти 9 декабря. Гимнастка родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе спортсменки 28 мировых рекордов.