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Олимпийский чемпион назвал доклад Макларена местью России за Крым

20:40 9.12.2016
Фото Akim Dubrow с сайта wikipedia.org
Фото Akim Dubrow с сайта wikipedia.org
Сюжет: Олимпийские игры в Сочи 2014

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею и депутат Госдумы Алексей Воевода расценивает доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена как месть за вхождение Крыма в состав России.

«В 2014 году, когда Олимпиада закончилась, ни у одного человека не возникло ни одного вопроса к проведению и чистоте Олимпийских игр, но, когда возникла ситуация с Крымом, начались антироссийские санкции, антироссийская риторика, и это продолжилось через спортсменов», - сказал он в интервью «Интерфаксу».

Он напомнил, что Олимпиада-2014 в Сочи была первыми зимними Играми в истории России. При этом спортсмен назвал сочинские соревнования уникальными по прозрачности, поскольку работавшая на этой Олимпиаде лаборатория имела швейцарский сертификат.

Награды, завоеванные российскими спортсменами, Воевода назвал выстраданными и подчеркнул, что россияне стабильно показывали хорошие результаты. Сам Воевода является обладателем двух золотых наград Игр-2014.

Во второй части доклада Макларена о применении спортсменами допинга во время сочинской Олимпиады, опубликованной 9 декабря, говорится о вероятной подмене допинг-проб у 15 российских медалистов.
 

Темы: Россия, Выдающиеся спортсмены в России, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Государственная Дума РФ, Олимпийские игры в Сочи 2014
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Комментарии читателей
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09.12.2016, 23:38
Гость: jeen

Perfect comment! I have to agree.
09.12.2016, 21:44
Гость: *

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею и депутат Госдумы Алексей Воевода расценивает доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена как месть за вхождение Крыма в состав России.

Видать этот чемпион заработал своё= чемпионство= на допингах. Если бы небыло допинга небыло бы НИ КАКОЙ МЕСТИ. Дым без огня не бывает.
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