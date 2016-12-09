Олимпийский чемпион назвал доклад Макларена местью России за Крым

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею и депутат Госдумы Алексей Воевода расценивает доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена как месть за вхождение Крыма в состав России.

«В 2014 году, когда Олимпиада закончилась, ни у одного человека не возникло ни одного вопроса к проведению и чистоте Олимпийских игр, но, когда возникла ситуация с Крымом, начались антироссийские санкции, антироссийская риторика, и это продолжилось через спортсменов», - сказал он в интервью «Интерфаксу».

Он напомнил, что Олимпиада-2014 в Сочи была первыми зимними Играми в истории России. При этом спортсмен назвал сочинские соревнования уникальными по прозрачности, поскольку работавшая на этой Олимпиаде лаборатория имела швейцарский сертификат.

Награды, завоеванные российскими спортсменами, Воевода назвал выстраданными и подчеркнул, что россияне стабильно показывали хорошие результаты. Сам Воевода является обладателем двух золотых наград Игр-2014.

Во второй части доклада Макларена о применении спортсменами допинга во время сочинской Олимпиады, опубликованной 9 декабря, говорится о вероятной подмене допинг-проб у 15 российских медалистов.

