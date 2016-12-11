Какие доказательства против России есть у Макларена и WADA

Вскрытую переписку Родченкова журналисты уже назвали бомбой

В пятницу, 9 декабря, глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен выступил со второй частью доклада, где вновь обвинял Россию в создании государственной программы допинговой поддержки спортсменам. Само выступление канадского профессора показалось не таким жестким, как во время первого доклада. Но одновременно WADA открыло сайт, где опубликованы документы в поддержку обвинений. Главные доказательства там – переписка экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, на показаниях которого и строятся оба доклада. И это настоящая бомба.

Письма выдраны с корнем из частных переписок. Они о том, как доктор Родченков «спасал спортсменов»: получал данные, что в их пробах найдены запрещенные субстанции, и прятал провинившихся от WADA. Там полно ненормативной лексики и рабочего мата. Видно, что Родченков иногда в шоке от безграмотности врачей российских спортсменов. Комиссия Макларена постаралась замазать все фамилии атлетов черным маркером, но некоторые из них запросто вычисляются, а часть имен все равно проскочило – может быть, и не случайно.

«...! Прятать ее немедленно!» - это реакция Родченкова на сообщение, что в декабре 2013 года (то есть перед Олимпиадой в Сочи) на «Ижевской винтовке» в пробах одной биатлонистки сборной из группы Пихлера нашли целый букет из метенолона, оскандролона и тренболона. По дополнительной информации можно вычислить, кто попался. Судя по всему, это спортсменка все-таки поехала на Игры, но в эстафете не участвовала.

Вот тут прорвалось, что в скандале замешан лыжник Александр Легков (в Сочи-2014 «золото» и серебро в эстафете).

«Дорогой Алексей! Тут вот кто-то вылез с передозом с ингаляциями — невероятно много. Или больной совсем (есть разрешение?), или чудило зимнее. Проверь, кто это», — это из письма Родченкова заместителю директора Центра спортивной подготовки сборных России Алексею Великодному. В английской версии «забыли» вычеркнуть имя – речь идет об Александре Легкове.

«Почему он себе разрешение на терапевтическое исключение не оформит? Дело-то плёвое», - возмущался Родченков.

«Этого … сажаем на велик. Пусть почувствуют себя спасителями. Работаем», – еще одно письмо Родченкова по этому поводу. А потом и результат работы: «Спасли козла».

Есть в компромате и про футбол. Западные СМИ обращают на это особое внимание, потому что считается: конечная цель скандала отнять у России футбольный ЧМ-2018. В молодежной сборной страны в 2014 году у игроков найдены следы употребления марихуаны и алкогольное отравление.

«Молодежная сборная команда России по футболу, нападающий московского "Динамо", УТС, Новогорск, отбор 2014-05-20, марихуана ОГРОМНАЯ. 31 мая предстоит игра с Эстонией в рамках ЧЕ молодежка», - это из письма Великодного Родченкову.

Родченков пишет: «Что это за тварь футболист? Гнать из команды! Это первый состав». Путем нехитрых вычислений можно получить, что этот футболист – на тот момент игрок молодежного «Динамо» Павел Соломатин.

Еще раньше Родченков писал о еще одном случае канабиса в молодежной сборной России по футболу и о концентрации этанола. «Это сколько же надо было выпить?», - спрашивает он. В свою очередь профессор Макларен говорил о 33 футболистах, которые могут быть замешаны в этом скандале. Правда уточняет, что не все из них – россияне.

Из известных спортсменов в переписке впрямую фигурирует экс-капитан сборной России по волейболу Дмитрий Мусэрский. У олимпийского чемпиона 2012 года нашли в организме стимулятор. Всех остальных будут еще вычислять.

Откуда столько тестов?

Такая переписка в большинстве своем велась, видимо, потому, что в России есть практика внутренних проверок на допинг. Не раз Виталий Мутко упоминал, что перед отправкой на большие соревнования спортсмены проходят свои допинг-тесты, результаты которых не сообщаются в WADA, и это довольно дорого. Всемирное антидопинговое агентство было не в восторге от такой практики, но она позволяла не попадать до поры до времени в большие допинговые скандалы. Проверяются ли спортсмены из других стран в частном порядке на допинг – не известно.

Что дальше?

Юристы, видимо, сейчас будут изучать, возможно ли частную переписку (а, судя по всему, она может быть квалифицирована именно так) использовать в качестве официальных доказательств. Кроме того, адвокаты, видимо, будут смотреть, вскрывались ли комиссией Макларена допинг-пробы без участия и уведомления спортсменов (правилами это запрещено). После этого будет понятна линия защиты.

Автор: Андрей Вдовин