]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Сочи лишили права проведения ЧМ-2017 по бобслею

21:11 13.12.2016
Материалы по теме:

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В федерации пояснили, что новое место проведения соревнований будет названо в ближайшие дни. Перенос ЧМ из Сочи объясняется желанием организаторов оградить первенство от дискуссий на тему допинга.

Проведение чемпионата было запланировано на период с 13 по 26 февраля. Он должен был состояться в Красной Поляне. Ранее СМИ сообщили о том, что спортсмены из ряда стран отказались от участия в нем из-за допингового скандала, фигурантом которого стала Россия. В частности, ЧМ намеревались бойкотировать сборные Латвии и Южной Кореи.

На прошлой неделе, после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA, расследовавшей применение допинга на Олимпиаде-2104 в Сочи, Международный олимпийский комитет (МОК) продлил на неопределенный срок санкции в отношении России и порекомендовал федерациям зимних видов спорта перенести соревнования из РФ.
 

Темы: Сочи, Бобслей в России и в мире, Скандалы и разоблачения в мире спорта
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.12.2016, 00:06
Владимирыч

Опять Россия утрется
13.12.2016, 23:34
алекс

А Вас есть на руках доказательства? Или слова кого-то что в России так, потому что у них есть все основания так считать? По принципу: "прямых, конечно, нет улик, но Вы в великом подозреньи"?
13.12.2016, 23:25
Не

Не покупай латвийские шпроты и все.
Все комментарии (19)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.