Сочи лишили права проведения ЧМ-2017 по бобслею

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В федерации пояснили, что новое место проведения соревнований будет названо в ближайшие дни. Перенос ЧМ из Сочи объясняется желанием организаторов оградить первенство от дискуссий на тему допинга.

Проведение чемпионата было запланировано на период с 13 по 26 февраля. Он должен был состояться в Красной Поляне. Ранее СМИ сообщили о том, что спортсмены из ряда стран отказались от участия в нем из-за допингового скандала, фигурантом которого стала Россия. В частности, ЧМ намеревались бойкотировать сборные Латвии и Южной Кореи.

На прошлой неделе, после публикации второй части доклада независимой комиссии WADA, расследовавшей применение допинга на Олимпиаде-2104 в Сочи, Международный олимпийский комитет (МОК) продлил на неопределенный срок санкции в отношении России и порекомендовал федерациям зимних видов спорта перенести соревнования из РФ.

