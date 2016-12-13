Хакеры уличили США и Канаду в сговоре против МОК

Группа хакеров Fancy Bears опубликовала документы, свидетельствующие о сговоре между США и Канадой с целью дискредитации Международного олимпийского комитета (МОК) и лишения его части полномочий.

Перед Олимпиадой-2016 в Бразилии Американское антидопинговое агентство (USADA) и Канадский центр по вопросам этики в спорте (CCES) создали проект под названием «Олимпиец». Они также обратились за поддержкой к антидопинговым агентства Австрии, Испании, Норвегии и еще ряда стран, предложив им совместно подать иск против МОК в Спортивный арбитраж (CAS). С его помощью США и Канада наделись заставить комитет внести изменения в свой устав.

Указанные страны отказались от участия в проекте, поэтому американской и канадской организациям пришлось делить все расходы между собой. Хакеры отмечают, что затея провалилась, но проект «Олимпиец» все еще продолжает существовать. Причину сговора они объясняют недовольством США и Канады, которое вызывает у них самостоятельность МОК во многих вопросах.

Ранее хакеры опубликовали ряд разоблачений, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало отдельным спортсменам использовать в терапевтических целях запрещенные препараты.

