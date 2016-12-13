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Хакеры уличили США и Канаду в сговоре против МОК

18:37 13.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Группа хакеров Fancy Bears опубликовала документы, свидетельствующие о сговоре между США и Канадой с целью дискредитации Международного олимпийского комитета (МОК) и лишения его части полномочий.

Перед Олимпиадой-2016 в Бразилии Американское антидопинговое агентство (USADA) и Канадский центр по вопросам этики в спорте (CCES) создали проект под названием «Олимпиец». Они также обратились за поддержкой к антидопинговым агентства Австрии, Испании, Норвегии и еще ряда стран, предложив им совместно подать иск против МОК в Спортивный арбитраж (CAS). С его помощью США и Канада наделись заставить комитет внести изменения в свой устав.

Указанные страны отказались от участия в проекте, поэтому американской и канадской организациям пришлось делить все расходы между собой. Хакеры отмечают, что затея провалилась, но проект «Олимпиец» все еще продолжает существовать. Причину сговора они объясняют недовольством США и Канады, которое вызывает у них самостоятельность МОК во многих вопросах.

Ранее хакеры опубликовали ряд разоблачений, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разрешало отдельным спортсменам использовать в терапевтических целях запрещенные препараты.
 

Темы: Канада, США, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Международный олимпийский комитет (МОК)
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 21:41
скоро и до футбола доберутся

Городу Сочи отказали в проведении чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года

Это произошло после того, как сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону объявили о бойкоте соревнований из-за публикации доклада, в котором Россию обвинили в допинговых махинациях. Решение о переносе соревнований приняла Международная федерация бобслея и скелетона. В Федерации бобслея России пока не понимают причин такого решения, — сказал глава организации Александр Зубков.

В разъяснениях Международной федерации бобслея и скелетона говорится, что необходимо дать возможность всем спортсменам и тренерам принять участие в соревновании, которое фокусируется на спорте, а не на обвинениях или дискуссиях.
13.12.2016, 19:06
гость

Это американская "империя лжи" по любому самому мелкому и надуманному поводу подаёт судебные иски, а российским чиновникам нравится быть "мальчиками для битья", особенно, когда это не касается лично их. Готовы "оставить на совести" бессовестных безнаказанными любые самые наглые, лживые и грязные русофобские провокации.
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