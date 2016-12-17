Александр Поветкин дисквалифицирован после провала допинг-теста

Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана.

"Пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование, соберем воедино все факты, пройдет слушание и будет вынесено решение", — сказал Сулейман по телефону.

Ранее в субботу президент WBC сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

Поветкин и Стиверн должны были разыграть титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC 17 декабря в Екатеринбурге. Если бой все-таки состоится, поединок не будет иметь титульного статуса.