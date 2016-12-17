]]> ]]>
Главная Спорт Новости

Александр Поветкин дисквалифицирован после провала допинг-теста

12:57 17.12.2016
Александр Поветкин © KM.RU
Александр Поветкин © KM.RU
Материалы по теме:

Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана.

"Пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование, соберем воедино все факты, пройдет слушание и будет вынесено решение", — сказал Сулейман по телефону.

Ранее в субботу президент WBC сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

Поветкин и Стиверн должны были разыграть титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC 17 декабря в Екатеринбурге. Если бой все-таки состоится, поединок не будет иметь титульного статуса.

Темы: Бокс в России и в мире, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Выдающиеся спортсмены в России, Всемирный боксерский совет (WBC)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.12.2016, 18:31
Слава**

Что то у него лицо стало похоже на сморщенный огурец!Вот тут и начанаешь задумываться: А может этот самый... Кларен прав?Сколько бы мы не трещали,что они тоже употребляют,мы всё равно проиграем. Потому что они прикрыты "разрешающими гумажками". Кто нибудь поверит,что в лыжах Бьёрген ,а в биатлоне Фукард ничего не употребляют?Весь сехон проходят практически без спадов. Скорей всего они вышли на то " лезвие бритвы" по котоьрому можно идти,не переходя за грань. Если уж такие правила,то надо и играть по их правилам,если наши чинуши где то что то прошлёпали. У них наркуши и олимпийскими чемпионами становятся,а нашего наркушу,который то еле по полю передвигался,сразу дисквалифицировали.
17.12.2016, 18:11
Федя1

Опять эта преступная организация подменила пробы русских.
17.12.2016, 17:37
У нас не только спортсмены

а и жулики с ворами всех мастей допинг принимают,судя по достигнутым результатам воровства.
Допинг-наш национальный вид спорта.
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.