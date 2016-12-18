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В ФИФА опровергли сообщения о разбирательстве в отношении Мутко

21:19 18.12.2016
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
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Официальное разбирательство в отношении вице-премьера правительства РФ, главы Российского футбольного союза (РФС) и члена совета ФИФА Виталия Мутко не ведется. Об этом агентству «Р-Спорт» рассказали в пресс-службе комитета по этике футбольной федерации.

«Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

Ранее информация о якобы начатом расследовании появились в зарубежных СМИ. Так издание Daily Mail сообщило, что в случае доказанности причастности Мутко к допинговому скандалу он будет отстранен о любой футбольной деятельности. Кроме того, Россия может лишиться права проведения чемпионата мира в 2018 году.

Сам Мутко заявил российским СМИ, что ему ничего неизвестно о начавшемся расследовании, соответствующих уведомлений он не получал.
  

Темы: Россия, Скандалы и разоблачения в мире спорта, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, ФИФА
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