Поветкин нокаутировал Дюопа в сомнительном поединке

Срыв двух чемпионских боев из-за положительных допинг-проб – это многовато даже с учетом пресловутой теории заговора

Вечер бокса в Екатеринбурге, главным событием которого должен был стать бой российского супертяжа Александра Поветкина с Бермейном Стиверном закончился допинговым скандалом.

Произошедшее в Екатеринбурге, если честно, не укладывается в голове. Из-за положительной допинг-пробы Поветкина срывается уже второй чемпионский бой, но самое удивительное заключалось в том, что Поветкин в ринг все-таки вышел.

Выглядело это так, как если бы гонщику Формулы-1, заподозренному в алкогольном опьянении, разрешили сесть за руль, так как гонка была анонсирована ещё полгода назад, все билеты проданы и срывать мероприятие как-то неудобно из-за такой ерунды. Тем более, что соперник отыскался достаточно быстро – французский «мешок» Йоанн Дюопа, прославившийся тем, что когда-то проиграл бывшему раковому больному Франческо Пьянетте.

В общем, если Поветкину и приходилось проводить худший бой в своей жизни, то он провел его с Дюопа. И дело даже не в том, что отправленный в шестом раунде в нокаут француз изначально выглядел в лучшем случае как спарринг-партнер, а если называть вещи своими именами – как типичный мальчик для битья. Дело в том, что Поветкин сам оказался если и не в нокауте, то точно в нокдауне. Репутационном. Потому что срыв двух чемпионских боев из-за положительных допинг-проб – это многовато даже с учетом пресловутой теории заговора.

В этот раз очень слабо верится, что кто-то специально добавлял в пробирки запрещенный препарат остарин или подделывал итоговые протоколы. В несостоявшемся бою со Стиверном на кону стоял всего лишь пояс временного чемпиона WBC, который особого веса не имеет и ради которого точно не было смысла затевать сомнительную многоходовку с подделкой допинг-пробы. И хотя команда Поветкина проведет тщательное расследование, но именно к ней – команде, сейчас больше всего вопросов.

Ни для кого не будет новостью утверждение, что Александр Поветкин выступает на очень серьезном международном уровне. У его команды есть опыт подготовки к чемпионским боям, вспомним хотя бы поединок с Кличко. Поэтому главный вопрос – как такая опытная команда второй раз наступила на одни и те же грабли? Особенно сейчас, когда допинговые скандалы без конца преследуют наших спортсменов? Поветкин мог не выйти на пик формы, мог недостаточно хорошо изучить своего противника, но он однозначно должен был выйти на поединок со Стиверном АБСОЛЮТНО «чистым».

Кстати, нокаутированному Дюопа ничто не мешает обжаловать свое поражение, ведь формально Поветкин его победил под воздействием допинга. Если уж бой Майка Тайсона с Анджеем Голотой признали несостоявшимся после того, как в крови «Железного Майка» обнаружили следы марихуаны, то остарин дает не меньше поводов для аннулирования результата боя Поветкин-Дюопа. Причем на законных основаниях.

Неприятности грозят и менеджменту Поветкина, так как небезызвестный Дон Кинг, являющийся менеджером Стиверна, обвинил команду Поветкина в срыве боя и готовит судебный иск о возмещении материального ущерба. Известный сутяжник Кинг имеет колоссальный опыт в подобных делах, так что не исключено, что ко многим другим неприятностям прибавится ещё и длительное судебное разбирательство. Что опять-таки не лучшим образом скажется на репутации Поветкина.

Эта история лишний раз показала, что нашим спортсменам, вне зависимости от вида спорта, сейчас надо быть святее папы римского. После второй части доклада Макларена, российский спорт во всем мире заработал вполне определенную и – признаем это честно – плохую репутацию, которой опять-таки способствуют новые допинговые скандалы.

Как известно, репутация зарабатывается годами, но лишиться её можно за мгновение. Это сестры Вильямс и ещё куча «болезных» американских спортсменов могут легально употреблять разные сомнительные препараты от насморка или синдрома дефицита внимания, но что касается наших спортсменов, то они такой роскоши не имеют и иметь никогда не будут. Так что надо делать соответствующие выводы.

Особенно команде Поветкина. Александру не 18 лет, он находится уже на излете своей карьеры, и через пару-тройку лет ему придется вешать перчатки на гвоздь. Поэтому будет очень несправедливо, если он запомнится не своими победами, а допинг-скандалами.

Также остается надеяться, что его команда, во-первых, проведет тщательное расследование допин-скандала, во-вторых, сделает по его итогам выводы, и в-третьих, сделает все возможное и невозможное, чтобы в будущем подобное больше никогда не повторялось.