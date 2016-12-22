Российский биатлон хотят убить

Спортсмены трех федераций выступили инициаторами бойкота Кубка мира в Тюмени

Атака на зимние виды спорта в России продолжается. После потери чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи беда пришла в российский биатлон. 22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) вынесет решение по ситуации с допингом среди наших спортсменов. Результатом может быть их частичное или полное отстранение от соревнований или даже отмена предстоящих на территории России международных состязаний. Кубок мира в Тюмени, запланированный на март 2017 года, может быть перенесен в другую страну.

Инициатором бойкота выступил Союз биатлонистов Великобритании, чьи представители в этом виде спорта всегда находились на задворках. В своем заявлении от 21 декабря британцы проиформировали о пропуске соревнований в Тюмени. В качестве причины были названы «вводящие в заблуждение и непорядочные заявления» российских спортсменов «о том, что доклад Макларена связан с политикой, а не спортом». Кроме того, в тексте были приведены требования федераций Чехии и Норвегии к IBU о лишении России международных соревнований и дисквалификации спортсменов. Главой IBU является норвежец Андерс Бессеберг.

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза говорит о переносе этапа Кубка мира в России, как о деле решенном. «Я не могу представить, что этап в Тюмени все-таки состоится. Хотя бы по той причине, что спортсмены туда не поедут», — уверен спортивный функционер. Чехов, британцев и норвежцев могут поддержать североамериканцы. Глава канадской программы высших достижений Эрик де Нис уже высказался за лишение России соревнований. «Конечно, мы надеемся на то, IBU примет правильное решение и заберет Кубок мира у Тюмени», — цитируют его слова СМИ.

Накануне демарша трех федераций норвежский тренер Кнут Торе Берланд, в 2010 году работавший со сборной России по биатлону в качестве консультанта, признался, что передавал информацию о возможных нарушениях в WADA. 15 декабря стало известно, что WADA направило IBU список с именами 31 российского биатлониста, которых подозревают в употреблении допинга. Их имена и фамилии российскому Союзу биатлонистов неизвестны. Старший тренер нашей сборной, немец Рикко Гросс призвал IBU назвать, наконец, имена виновных.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с «СП» сомневался, что перенос Кубка мира из Тюмени возможен. «Я думаю, в биатлоне более разумные люди и такого как с бобслеем не будет. А кроме того, Кубок мира в Тюмени пройдет в конце марта — в Европе уже снега нет», — говорил он 14 декабря. Сейчас Тихонов настроен менее оптимистично.

Говоря о союзах биатлонистов «Англии и Америки» Тихонов считает, что «мировому биатлону ни жарко, ни холодно от этих федераций». Спортсменов нормальных у них нет. Соревнований они тоже не проводят. В Англии, во всяком случае, никогда ничего не проходило. Что до Штатов, то в любой самой бедной российской деревне соревнования по биатлону были бы организованы лучше. Знаете, где жили спортсмены на Олимпиаде-80 в Лейк-Плэсиде? В здании тюрьмы! И эти люди будут нам указывать, в каком направлении развиваться биатлону?" - возмутился легендарный спортсмен.

Причиной происходящего с российским биатлоном и другими зимними видами спорта является рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) с призывом к национальным федерациям заморозить подготовку основных соревнований в России. Это случилось после доклада канадского спортивного юриста Ричарда Макларена. По его мнению, в России существует государственная система поддержки допинга, а значит, уместен принцип коллективной ответственности спортсменов, опробованный во время Олимпиады в Рио.

Очередной жертвой такого подхода может стать лидер российской сборной по биатлону, чемпион Олимпиады в Сочи Антон Шипулин. Хотя его фамилия по некоторым данным не фигурирует в списке WADA.

По мнению президента Национального фонда развития массового спорта Александра Чернозубова, ресурсы, которые Россия использует для отстаивания своей позиции на международной арене, недостаточны.

— Ни в коем случае нельзя отказываться от сотрудничества с международными организациями. Претензии к нам имеют под собой основания. Нужно предлагать технические материалы, юридические механизмы для купирования всех этих скандалов. Ничего этого не делается. Для этого нужен адекватный бюджет. Не 500 млн. рублей, как сейчас, а сопоставимый с бюджетом WADA. Нанять юристов и не наших, российских, а зарубежных. Нанять сто, двести, адвокатов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев считает, что есть две причины происходящего с российским биатлоном: реальный допинг и политика.

— Дыма без огня, конечно, не бывает. То что случилось — это печально. Но вопросы должны быть адресованы в первую очередь к руководству: к Минспорту, Олимпийскому комитету и т. п. А второе, за рубежом, конечно, нагнетают обстановку. Пытаются переубедить иностранных спортсменов: Фуркада, Бьорндалена. Вроде спорт и политика — разные вещи, но когда пресса нагнетает, особенно на высоком уровне, это неприятно. Тем более, многие спортсмены могут и не знать, если что-то добавляют. Этот «товарищ», который уехал, он наверняка что-то знает (Родченков — информатор WADA — авт.).

— Допинг возможен только среди российских спортсменов? Иностранцы так не делают?

— Это делают все. Сейчас спорт такой, что не принимая фармакологию, невозможно показывать высокие результаты. Тем более показывать их долго. Это все понимают: и спортсмены, и руководство, и пресса. Но есть такая практика — немного меняют формулу запрещенного препарата и получается другой, пока не запрещенный. Так было и с мельдонием. Сами спортсмены конечно не принимают. Они же не дураки. Знают, что офицеры WADA проверяют. Но есть врачи, которые могут дать при попустительстве руководства.

— Чего вы ждете от нынешнего заседания?

— Что-то будет… Нас могут лишить этапа Кубка мира, да и чемпионата 2021 года тоже. Если это случится, надо будет «бастовать». Пусть WADA тогда публикует сведения про всех спортсменов, а не только российских. Потому что принимают все. Но кого-то ловят, а кого-то нет.

— Почему такой негативный настрой против России?

— Потому что мы провели Олимпиаду в Сочи очень удачно, с достоинством. А это для них как бельмо в глазу.

— Что нужно делать теперь, чтобы решить проблему с допингом?

— Фармакология — это большие деньги. Надо начинать с руководства, а затем переходить к тренерам и спортсменам. То, что приняли закон о допинге, ввели в УК — это правильно. Возможно, нужно жестче поступать. Например, дисквалифицировать пожизненно.

Член Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов рассчитывает на эффективную работу недавно принятого закона о допинге.

— Если нападки по линии футбола еще понятны, ведь в России ожидается событие глобального масштаба — ЧМ-2018, то атака против биатлонистов, которые находятся под жесточайшим контролем — это не правильно. Вообще, принцип коллективной ответственности неверный. Нельзя всех грести под одну гребенку. Биатлон в России — один из народных видов спорта. Может поэтому…

— Не планируется ли ужесточение недавно принятого закона об уголовной ответственности за допинг?

— Нет, таких планов сейчас нет. Смысл нового закона в неотвратимости его действия, а не в максимально жестоком наказании. Теперь склонять спортсменов к допингу опасно.