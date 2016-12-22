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Россия отказалась от проведения этапа КМ по биатлону

21:26 22.12.2016
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Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить этап Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Кроме того, СБР отказался от проведения и юношеского чемпионата мира 2017 года, который должен был пройти в городе Остров. В IBU пояснили, что новые места проведения турниров будут объявлены позднее.

В пресс-релизе организации также отмечается, что в отношении СБР и 29 российских спортсменов начато расследование в связи с упоминанием их в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта. Ранее стало известно, что бойкот соревнованиям объявили сборные Великобритании, Норвегии и Чехии.
 

Темы: Россия, Биатлон в России и в мире, Кубок мира по биатлону, Скандалы и разоблачения в мире спорта
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Комментарии читателей
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23.12.2016, 00:49
из киева

Третье подобное сообщение за последние дни.
Чтож, уже можно делать ставки на проведение в России ЧМФ-18.
Полагаю, он тоже "уйдет".
22.12.2016, 23:45
Alex202

Президент не занимается отморозками, которые делают выводы на основании подозрений. А то и такое как Вы посчитает себя достойным его внимания.
22.12.2016, 22:25
Русский

..а вот это правильно! Зачем нам нужно вкладывать свои деньги в организацию проведения соревнований, если чехи и норвеги (о бритах бессмысленно говорить, они на лыжах не умеют бегать) заранее бойкотируют ...БЕЗ доказательств!
Проще нашим спортсменам приезжать за бугор и побеждать, получая премиальные. А дома мы наших победителей ДОСТОЙНО наградим!
Все комментарии (8)
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