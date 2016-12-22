Россия отказалась от проведения этапа КМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить этап Кубка мира в Тюмени. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Кроме того, СБР отказался от проведения и юношеского чемпионата мира 2017 года, который должен был пройти в городе Остров. В IBU пояснили, что новые места проведения турниров будут объявлены позднее.

В пресс-релизе организации также отмечается, что в отношении СБР и 29 российских спортсменов начато расследование в связи с упоминанием их в докладе комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Тюмени с 9 по 12 марта. Ранее стало известно, что бойкот соревнованиям объявили сборные Великобритании, Норвегии и Чехии.

