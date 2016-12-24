«Взялись за биатлон, но главная цель - отобрать Чемпионат мира по футболу 2018 года»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону - о ситуации вокруг допингового скандала

22 декабря стало известно, что российская биатлонная сборная не отстранена от международных соревнований. Таково одно из следствий экстренного заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). По итогу исполком IBU запустил расследование в отношении 29 российских спортсменов, делами еще двух занимается Международный олимпийский комитет. При этом имена этих спортсменов по-прежнему неизвестны. IBU в итоге не пошел на крайнюю меру и не дисквалифицировал россиян, однако при этом Союз биатлонистов России (СБР) добровольно отказался от проведения в 2017 году этапа Кубка мира в Тюмени, а также молодежного и юношеского чемпионатов мира в городе Остров под Псковом.

Можно ли считать данное решение определенным компромиссом и чего еще ожидать от неутомимого Ричарда Макларена и его докладов о допинге, рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

- Как Вы относитесь ко вчерашнему решению IBU?

- Вне всякого сомнения, это лучший компромиссный вариант. Прежде всего, лучший для самих спортсменов. Можно провести аналогию с нашими легкоатлетами, когда по надуманным поводам была отстранена целая сборная команда на Олимпийских играх, пострадали спортсмены, и теперь это время уже не вернуть. То есть те спортсмены, которые не были уличены ни в каких допинговых скандалах, пострадали незаслуженно. Так вот, чтобы не повторять такую ситуацию, мы пошли на некоторые жертвы, связанные с проведением соревнований и, прежде всего, думали о спортсменах. Поэтому я думаю, что руководство Союза биатлонистов России и руководство Международного союза биатлонистов приняли абсолютно мудрое, компромиссное, решение.

- Почему не называются имена в списке Макларена? Есть ли какая-то информация по спортсменам?

- Я думаю, что вообще комиссия Макларена не очень сильно утруждает себя какими-то доказательствами, им достаточно просто домыслов. Они опираются на мнение таких недостойных людей, как иуда Родченков, по-другому я его не называю. Если они опираются на это, то мне очень неудобно за всю эту комиссию Макларена. Это крайне непрофессионально базироваться на мнении людей, которые дискредитировали себя полностью в глазах всего мирового спорта. И в данном случае нет никакого подтверждения того, что кто-то из этих 31 спортсмена вообще употреблял допинг и был уличен в использовании запрещенных препаратов. В противном случае мы бы уже давно знали все эти фамилии, уже давным-давно они были бы отстранены. Это очередные домыслы, очередные "хотелки", если так можно сказать, и больше ничего.

- Как Вы думаете, все эти "атаки" на наш спорт связаны между собой?

- Вне всякого сомнения. Вообще сейчас идет такая массированная политическая атака на Россию, это видно, мы все свидетели тому. И по всем фронтам, что называется, идет. Жаль, что спорт вовлекли в эту грязную кухню, потому что спорт всегда был вне политики, во всяком случае, старался быть.

- Какова главная цель атак?

- Главная цель – дискредитировать Россию по всем фронтам. Параллельная цель – отобрать Чемпионат мира по футболу 2018 года. Тут, в общем-то, ничего секретного нет. Поэтому наши зарубежные, назовем их коллеги, пытаются всячески, как можно больнее, Россию уколоть и как-то наказать за какие-то непонятные проступки. При этом, даже не видя в своих глазах бревна, как говорится в известном изречении, они пытаются разглядеть соринку у нас. К этому надо относиться спокойно. Что там говорить, ведется не холодная и не горячая, но война. Тут надо честно себе признаться. Без применения стрелкового оружия, так скажем. Более подлых и низких методов, которые сейчас применяются в отношении России, сложно себе представить. Я думаю, что история вряд ли может припомнить что-то подобное.

- Как все эти истории скажутся на наших спортсменах и результатах? Ведь даже в этом сезоне в биатлоне можно вспомнить победы на этапах Кубка мира, несмотря ни на что, наших молодых спортсменов – Бабикова и Акимовой, на втором месте в общем зачете идет Шипулин.

- Теперь им нужно просто спокойно готовиться, самое страшное, как мне представляется, позади. Хотя все, что угодно может быть еще, но в данном случае, я считаю, что для них, и вообще для всех нас, очень хорошо ситуация разрешилась. Главное, еще раз говорю, что спортсмены не пострадали и могут дальше на равных со всеми выступать и готовиться к главным стартам. Да, что-то потеряли, но ничего страшного – наверстаем.

Добавим, что во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричара Макларена, опубликованной 9 декабря, утверждалось, что более 1 тыс. российских спортсменов были якобы вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи или получили выгоду от этого. Ранее из-за этого наша страна уже лишилась права проведения Чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года, соревнования перенесли из Сочи в немецкий Кенигзее. Кроме этого, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение перенести заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти с 10 по 12 марта в Челябинске. Новые претенденты для проведения отобранных у России международных стартов по биатлону будут названы позже.