Промоутер Поветкина анонсировал «большой суд» по делу боксера

В 2017 году пройдет судебное разбирательство, связанное с новыми обстоятельствами дела российского боксера Александра Поветкина, подозреваемого в употреблении допинга. Об этом заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы спортсмена, сообщает Lenta.ru.

«Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — заявил Рябинский.

Ранее 23 декабря стало известно, что новая допинг-проба Поветкина не показала наличия запрещенных веществ. До этого россиянин потребовал вскрытия допинг-пробы Б. И сам спортсмен, и его команда выразили готовность пройти проверку на полиграфе.

22 декабря Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории свыше 90,71 килограмма. При этом его бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном был отменен. Поединок должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но Стиверн отказался боксировать после обнаружения допинга в пробе Поветкина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Россиянин одержал победу нокаутом в шестом раунде.