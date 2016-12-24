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Промоутер Поветкина анонсировал «большой суд» по делу боксера

13:44 24.12.2016
Александр Поветкин © KM.RU
Александр Поветкин © KM.RU
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В 2017 году пройдет судебное разбирательство, связанное с новыми обстоятельствами дела российского боксера Александра Поветкина, подозреваемого в употреблении допинга. Об этом заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы спортсмена, сообщает Lenta.ru.

«Что касается боев и прочего: нас ждет большой суд в следующем году. Будем судиться, будем смотреть, что это и как с этим бороться. Это уже дальше не Сашина война, а моя война с адвокатами. Будем выгрызать свои права», — заявил Рябинский.

Ранее 23 декабря стало известно, что новая допинг-проба Поветкина не показала наличия запрещенных веществ. До этого россиянин потребовал вскрытия допинг-пробы Б. И сам спортсмен, и его команда выразили готовность пройти проверку на полиграфе.

22 декабря Поветкин сохранил лидерство в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории свыше 90,71 килограмма. При этом его бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном был отменен. Поединок должен был пройти 17 декабря в Екатеринбурге, но Стиверн отказался боксировать после обнаружения допинга в пробе Поветкина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Россиянин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

Темы: Бокс в России и в мире, Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Выдающиеся спортсмены в России, Всемирный боксерский совет (WBC)
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Комментарии читателей
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24.12.2016, 17:30
Гость: лев

Та,которую ты слышал по радио финансируется ГАЗПРОМОМ.Делай выводы.Честь имею.Свободу полковнику КВАЧКОВУ.
24.12.2016, 15:15
Гость: диву даёшься

чего тварят чиновники от допинга!по ихней версии само государство снабжает и одобряет принимать всякую хрень,этож надо до такого сойти с ума?ненависть лишила их разума....сегодня в машине слушал "эхо"...такая ненависть к стране где они и кормяться!пивоваров и лунгин кляли кляли Россию и сегоднешнюю и дореволюционную и подвёл итоги кучерявый вождь кривозубых!кипит мой разум,почему...почему такая ...зь живёт в стране моей?
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