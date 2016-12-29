Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин взял верх над норвежцем Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по блицу.

По итогам 12 партий на счету Карякина 10 очков. Карлсен набрал столько же, но уступил своему российскому коллеге по личным встречам и занял второе место. На третьем – еще один российский шахматист Даниил Дуов, в активе которого восемь с половиной очков, передает ТАСС.

Турнир проходит в столице Катара Дохе. В соответствии с правилами блица, на каждую партию отводится три минуты. По истечении данного времени к каждому ходу добавляется по две секунды.

Ранее Карякин уступил Карлсену мировую шахматную корону. Основные партии завершились с ничейным результатом 6:6, но на тай-брейке норвежский шахматист оказался сильнее.

