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Шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу

20:12 30.12.2016
Сергей Карякин. Фото с сайта chesswood.ru
Сергей Карякин. Фото с сайта chesswood.ru
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Чемпионат мира по блицу в Катаре завершился победой российского шахматиста Сергея Карякина.

По итогам 21 партии он набрал 16,5 очка. Благодаря дополнительным показателям россиянину удалось опередить норвежца Магнуса Карлсена, который имел в своем активе такое же количество очков, передает ТАСС.

Третье место досталось Даниилу Дубову, записавшему на свой счет 14,5 очка. В первую пятерку пробился также еще один россиянин Александр Грищук, который в прошлом году был победителем турнира.

Ранее Карякин проиграл Карлсену поединок за мировую шахматную корону. Основные партии были сыграны вничью, но норвежских шахматист оказался сильнее на тай-брейке.
 

Темы: Катар, Выдающиеся спортсмены в России, События в мире шахмат
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 21:54
Спецкор

Браво Серёжа,так держать!!
30.12.2016, 21:12
аалександр

а что чистая победа. В личной встрече выиграл это и есть за явным преимуществом.
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