Шахматист Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу

Чемпионат мира по блицу в Катаре завершился победой российского шахматиста Сергея Карякина.

По итогам 21 партии он набрал 16,5 очка. Благодаря дополнительным показателям россиянину удалось опередить норвежца Магнуса Карлсена, который имел в своем активе такое же количество очков, передает ТАСС.

Третье место досталось Даниилу Дубову, записавшему на свой счет 14,5 очка. В первую пятерку пробился также еще один россиянин Александр Грищук, который в прошлом году был победителем турнира.

Ранее Карякин проиграл Карлсену поединок за мировую шахматную корону. Основные партии были сыграны вничью, но норвежских шахматист оказался сильнее на тай-брейке.

