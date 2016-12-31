Фигуристка Аделина Сотникова может лишиться золота Олимпиады-2014 в Сочи

Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В начале декабря была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. От участия в Играх-2016 из-за допинг-скандалов были отстранены российские легкоатлеты, тяжелоатлеты и паралимпийцы в полном составе.

По источника издания, олимпийская чемпионка Сотникова вошла в число тех спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. При этом речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене. Также издание подчеркивает, что анализ мочи российской спортсменки был чист. На пробирке, утверждает газета, с пробой Сотниковой есть царапина "первого типа", что может говорить о возможном вскрытии пробирки и возможных манипуляциях с ней.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании. Серебро досталось Ким Ю На из Южной Кореи, бронзу выиграла итальянка Каролина Костнер.

Также по сообщению итальянской газеты, в списке подозреваемых оказались российские фигуристки Татьяна Волосожар и Ксения Столбова. На Играх в Сочи Волосожар в паре с Максимом Траньковым завоевала золото в соревнованиях спортивных пар, а Столбова и Федор Климов стали обладателями серебра.