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Фигуристка Аделина Сотникова может лишиться золота Олимпиады-2014 в Сочи

11:58 31.12.2016
Аделина Сотникова. Фото со страницы официального сообщества фигуристки ВКонтакте
Сюжет: Олимпийские игры в Сочи 2014

Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В начале декабря была обнародована вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. От участия в Играх-2016 из-за допинг-скандалов были отстранены российские легкоатлеты, тяжелоатлеты и паралимпийцы в полном составе.

По источника издания, олимпийская чемпионка Сотникова вошла в число тех спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. При этом речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене. Также издание подчеркивает, что анализ мочи российской спортсменки был чист. На пробирке, утверждает газета, с пробой Сотниковой есть царапина "первого типа", что может говорить о возможном вскрытии пробирки и возможных манипуляциях с ней.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании. Серебро досталось Ким Ю На из Южной Кореи, бронзу выиграла итальянка Каролина Костнер.

Также по сообщению итальянской газеты, в списке подозреваемых оказались российские фигуристки Татьяна Волосожар и Ксения Столбова. На Играх в Сочи Волосожар в паре с Максимом Траньковым завоевала золото в соревнованиях спортивных пар, а Столбова и Федор Климов стали обладателями серебра.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Выдающиеся спортсмены в России, Фигурное катание в России и мире, Олимпийские игры в Сочи 2014
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 21:20
татьяне

да потому что Ваше руководство знает что у него рыло в пуху и все что приводится в докладе -чистая правда Признать это -гордость не позволяет хотя чистосердечное признание как известно облегчает наказание Поэтому на словах и в прессе руководство это выражает возмущение грозит кулачками сучит ножками -изображает активность Но все это рассчитано на внутренний эффект А Запад если взялся -доведет дело до конца и дело не ограничится только Сотниковой
31.12.2016, 21:02
Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Газета The New York Times (главный русофобский рупор) обратилась к излюбленной на Западе допинговой тематике. И решило немного смухлевать, поиграть "в смыслы", вырвав из контекста слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович. В беседе с журналисткой NYT спортивная чиновница обратила внимание, что в недавнем отчете печально известного Ричарда Макларена тот отказался от громких, прославивших его на весь мир слов "государственная система допинга", говоря о России, а использовал более витиеватое словосочетание "институциональный заговор". Иными словами, Анцелиович лишь процитировала Макларена.
Однако в результате нехитрых манипуляций автора материала получилось так, что вроде как глава РУСАДА признала существование этого самого заговора, этой самой системы допинга, как ее ни назови. Тут уже абсолютно не важно, что представители Российского антидопингового агентства, в отличие от следователей СК, не вправе давать какие бы то ни было оценки. Главное, что и оценок-то со стороны главы РУСАДА никаких не звучало. Но для некоторых американских "мастеров пера" это не представляет проблемы. Не было в реальности – будет в статье.
Правда, возникает одна сложность: читателей грубо обманывают, сознательно вводят в заблуждение. Впрочем, когда это останавливало авторов и заказчиков подобных публикаций? Их цель – не установление истины и подача объективной информации, а дискредитация идеологического противника.
31.12.2016, 21:01
Федя1

Сколько можно эту американскую самозванную лавочку WADA называть независимой международной? Товарищи, думать надо, что пишешь!
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